Tausende freiwillige Helfer kämpfen gegen die Flammen im Südosten von Rhodos. Sie sind entschlossen ihre Dörfer zu retten. Der heutige Mittwoch soll extrem heiß werden.

Mehr dazu

Mehr dazu

Mehr dazu

Im Südosten der Ferieninsel Rhodos kämpfen die Menschen weiter gegen die Flammen. Mindestens 3000 freiwillige Helfer sind nach Berichten des staatlichen Rundfunks aus allen Regionen der Insel nachundgekommen. Mit Tränen in den Augen sagte ein Einwohner einem Reporter vor Ort: "Ich werde hier sterben, wenn es sein muss. Ich liebe diese Insel".Viele der Menschen, die am Samstag im Sicherheit gebracht worden waren, sind bereits abgereist.Der Reiseveranstalterteilte am Dienstagabend mit, bis Sonntag (30. Juli) alle Buchungen mit Reisezielen in die von Waldbränden betroffenen Regionen im Südosten von Rhodos abzusagen.hat bis einschließlich Freitag alle Flüge auf die beliebte Ferieninsel storniert, für Reisen in den Süden von Rhodos gilt dies bis einschließlich Sonntag.sagte bis einschließlich Samstag alle Reisen in den Süden der Insel ab.Der griechische Zivilschutz informierte darüber, dass der Mittwoch extrem heiß werden soll – bis 46 Grad Celsius und vielleicht mehr. "Es ist ein explosiver Cocktail. Hitze, Winde und Brände", sagte eine Meteorologin am Dienstagabend. Das Ende der Hitze werde am Donnerstag kommen. Dann werden Temperaturen um die 35 Grad erwartet.Unzählige Tiere verendeten, teilten Tierschutz-Organisationen mit. Ersten Schätzungen nach sollen allein auf der Insel Rhodos 150 Quadratkilometer Wald und landwirtschaftlich genutztes Land zerstört worden sein, berichtete der staatliche Rundfunk.Auch auf den Inselnundkämpften die Feuerwehren gegen die Flammen. Auf Euböa stürzte am Dienstag ein Löschflugzeug ab. Zwei griechische Piloten kamen ums Leben, wie die Regierung mitteilte. Auf Korfu mussten wegen starker Rauchbildung und der heranrückenden Flammen drei kleine Dörfer evakuiert werden.Der EU-Kommissar für humanitäre Hilfe und Krisenschutz Janez Lenarcic warnte am Dienstagabend auf Twitter: "In den nächsten zwei Tagen wird die Feuer-Gefahr im Mittelmeerraum voraussichtlich extrem hoch bleiben."