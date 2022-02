Österreich lockert die Zugänge auch zu Restaurants – hier im Bild: das Schloss Belvedere in Wien.

Urlauber, die ein Geschäft oder ein Museum in Österreich besuchen wollen, müssen nicht mehr zwingend geimpft oder genesen sein. Frankreich hingegen hält an 2G fest, streicht an den entsprechenden Orten aber die Maskenpflicht.

Booster nach vier Monaten Pflicht

Europas Länder scheinen in einen Lockerungswettbewerb eingetreten zu sein – was jedoch sowohl den Handel als auch die Tourismuswirtschaft freut. Nachdem in vergangenen Tagen bereits mehrere Staaten vorgeprescht sind undundsogar sämtliche Beschränkungen gestrichen haben, lockern nun nach und nach weitere Regierungen.So bahnen sich inüber die bereits geplanten Schritte hinaus weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen an. Am Mittwoch will sich die Regierung mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer zu entsprechenden Beratungen treffen. "Wir haben immer gesagt, dass wir Einschränkungen nur so lange wie unbedingt nötig aufrechterhalten", sagte Kanzler Karl Nehammer (ÖVP). Die Infektionszahlen seien zwar nach wie vor hoch, die Belastung der Normal- und Intensivstationen aber seit Wochen stabil.Branchenvertreter dringen auf ein Ende der Sperrstunde um 24 Uhr sowie auf weitere Lockerungen zum Beispiel bei Fitness-Studios und den Wellness-Bereichen von Hotels.Bereits jetzt fällt unter anderem die 2G-Regel in allen Geschäften und in den Museen. Nach 13 langen Wochen ende gerade noch rechtzeitig vor dem Valentinstag (14. Februar) ein "unrühmliches Kapitel der österreichischen Handelsgeschichte", sagte der Geschäftsführer des Handelsverbands, Rainer Will. Die pandemiebedingt angeschlagene Branche hoffe dadurch auf Mehrumsätze von 200 Mio. Euro pro Woche.Für den 19. Februar ist bisher zudem geplant, dass in der Gastronomie wieder die 3G-Regel gilt. Damit hätten auch lediglich negativ Getestete wieder Zutritt zu den Lokalen. Ausnahme ist Wien, das an der 2G-Pflicht in der Gastronomie festhalten will.Auchlockert angesichts sinkender Infektionszahlen weitere Corona-Beschränkungen. Vom 28. Februar an entfällt die Maskenpflicht in Innenräumen, in denen die 2G-Regel greift, kündigte das Gesundheitsministerium an. Betroffen sind Sport- und Kulturveranstaltungen sowie Kinos, Restaurants oder Cafés.In öffentlichen Verkehrsmitteln und Innenräumen ohne 2G-Pflicht – das ist in Frankreich auch der gesamte Einzelhandel – bleibt die Maskenpflicht vorerst bestehen. Die Omikron-Infektionswelle flaut in Frankreich zunehmend ab. Binnen einer Woche ging die Zahl der Neuinfektionen um 29 Prozent zurück. Die Sieben-Tage-Inzidenz, das heißt die Zahl festgestellter Neuinfektionen auf 100.000 Menschen binnen einer Woche, sank landesweit auf 2449 und im Raum Paris auf 1450.Im Gegenzug verkürzt Frankreich jedoch die Frist für die Booster-Impfung. Sie ist dann spätestens vier Monate nach der Grundimmunisierung für den Impf- und Genesenen-Nachweis erforderlich.