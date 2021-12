Gettyimages

In der Touristenmetropole Barcelona seien 25 Prozent der Infektionen auf Omikron zurückzuführen.

Die neue Omikron-Variante des Cornavirus breitet sich auch in Spanien schnell aus. In der Hauptstadtregion Madrid mache sie bereits mehr als 30 Prozent aller Neuinfektionen aus, berichtete die Zeitung "El País" am Freitag unter Berufung auf Ärzte.