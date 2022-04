Jungfrau Region Tourismus

Kleines Dorf unweit der großen Stadt: Das autofreie Gimmelwald unweit vom Unesco-Weltnaturerbe Swiss Alps Jungfrau-Aletsch ist der persönliche Ausflugstipp von Bern-Vermarkterin Pascale Berclaz.

Made in Bern – so tritt der Schweizer Kanton Bern auf. Was es damit auf sich hat, was die Hauptstadtregion auszeichnet und warum Veranstalter und Reisebüros gefragte Partner sind, erklärt Direktorin Pascale Berclaz – demnächst auch beim großen