ICT

In Guanacaste, der klassischen Strand-Destination in Costa Rica, entstehen in den kommenden drei Jahren sechs neue Hotelprojekte.

Costa Ricas Tourismusminister William Rodriguez erwartet bereits in diesem Jahr wieder so viele Besucher wie 2019. Zudem kündigte er weitere Eröffnungen von Luxus-Resorts an.

Wie Rodriguez während der ITB erläuterte, erwartet die WTO für Destinationen in der Größe Costa Ricas eine Erholung der Tour