Anreise und Hotel machen den Urlaub meist schon teuer genug. Hinzu kommen Ausgaben vor Ort für Essen oder Sightseeing. Hier zeigen sich deutliche Preisunterschiede in Europas Metropolen.

Günstiger Städtetrip nach Lissabon

Barcelona nicht überall preiswert

Ein Cappuccino, ein Eis oder eine Stadtrundfahrt – für solche Dinge zahlen Urlauber indeutlich mehr als in anderen europäischen Großstädten.Das zeigt ein ADAC-Vergleich von Urlaubsnebenkosten in 15 Metropolen. Demnach kosteten 20 ausgewählte Produkte und Aktivitäten in der größten Stadt der Schweiz durchschnittlich 227,84 Euro.Zürich ist damit um mehr als 37 Prozent teurer als der Durchschnitt aller untersuchten Städte, der für den Warenkorb 179,03 Euro beträgt. Ein konkretes Beispiel: Während Urlauber für einen Burger in Zürich im Schnitt 27,67 Euro zahlen, sind es in Lissabon nur 10,87 Euro.Mit 131,63 Euro für den gesamten Warenkorb zeigt sich Portugals Hauptstadt als preiswerteste Metropole im Test. Auchundüberzeugen in dieser Stichprobe mit vergleichsweise niedrigen Urlaubsnebenkosten. So kostet ein Bier in Prag im Durchschnitt lediglich 2,03 Euro, ein Eis in Wien im Schnitt 1,88 Euro.punktete im Vergleich vor allem bei den Kosten für Gastronomie. Allerdings fielen in der spanischen Metropole laut ADAC touristische Attraktionen preislich enorm ins Gewicht.Grundsätzlich tief in die Tasche greifen müssen Urlauber überdies auch inund. In Norwegens Hauptstadt kostet ein Eis im Mittel 4,76 Euro. Für einen Regenschirm in London zahlen Urlauber im Schnitt 14,04 Euro.Bei den Urlaubsnebenkosten preislich im Mittelfeld liegen unter anderemundFür den ADAC-Preisvergleich erhoben Testkäufer in den 15 ausgewählten Städten jeweils 87 Produktpreise und zehn Preise von Aktivitäten. Insgesamt gingen 1455 Preise in den Vergleich ein.