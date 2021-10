Thinkstock

Seit eineinhalb Jahren durften keine Touristen mehr das Taj Mahal besuchen.

Nach eineinhalb Jahren Corona-Pause will Indien erstmals wieder Touristinnen und Touristen ins Land lassen. Ab Freitag kommender Woche (15. Oktober) würden wieder Touristen-Visa ausgestellt, teilte das Innenministerium in Neu Delhi am Donnerstagabend mit.