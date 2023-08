In der Schweiz müssen nach einem Erdrutsch voraussichtlich 100 Menschen ihre Häuser aus Sicherheitsgründen verlassen.

Die Erdmassen hätten am Dienstag mehrere Häuserverschüttet oder zerstört, berichtete die Kantonspolizei. Es sei niemand verletzt worden. Bereits vor einer Woche waren in dem Gebiet große Mengen Fels und lockeres Gestein abgerutscht. Seitdem dürfe das Gebiet nicht betreten werden. Nun sei der Gefahrenradius ausgedehnt worden, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur Keystone-sda. Das Gebiet war vollständig mit Wasser vollgesogen. Auch in der Schweiz waren in den vergangenen Tagen teils rekordverdächtige Regenmengen gefallen.