FVW Medien/MS

Fernreise-Session: Für die Arbeitsgemeinschaft Karibik steht Sonja Oestreicher (SO Network) Rede und Antwort, für das Visit USA Committee ist Tilo Krause-Dünow (Canusa Touristik) mit dabei. Die Moderation hat FVW-Medien-Redakteur Holger M. Jacobs.

Fernreisen im Sommer 2023 – was geht Richtung Karibik und Nordamerika? Und: So wird die Sommersaison am Mittelmeer. Talk mit Vertretern aus Spanien, Griechenland, Türkei. Das waren zwei weitere Themen auf den virtuellen Counter Days. Hier die wichtigsten Aussagen.

Fernreisen im Sommer 2023 – was geht Richtung Karibik und Nordamerika? Und: So wird die Sommersaison am Mittelmeer. Talk mit Vertretern aus Spanien, Griechenland, Türkei. Das waren zwei weitere Themen auf den virtuellen Counter Days. Hier die wichtigsten Aussagen.#