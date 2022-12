Weiter unter Vor-Corona-Niveau Gastgewerbeumsatz steigt auch im Oktober von dpa

Imago/Rüdiger Wölk

Auch im Oktober 2022 waren die Hotels in Deutschland – hier das Steigenberger am Kanzleramt – noch nicht wieder so gut wie vor Corona gefüllt.

Die Umsätze im Gastgewerbe in Deutschland hinken dem Niveau der Vor-Corona-Zeit weiterhin hinterher. Real, also bereinigt um Preiserhöhungen, lagen die Erlöse im Oktober des laufenden Jahres um 9,3 Prozent unter dem Wert von Oktober 2019, wie das Statistisc