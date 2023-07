Vor dem großen Ansturm. Noch Mitte Mai 2023 warteten die Tourismusverantwortlichen auf Rügen sehnsüchtig die Urlauber am Strand von Binz.

Das teilen die Statistischen Ämter von Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Schleswig-Holstein mit. Auf den Plätzen folgten demnachmit gut einer Million Touristen undmit 762.000 Besuchern.Die meisten Übernachtungen je Einwohner – die sogenannte– verzeichnete hingegen. Im vergangenen Jahr kamen auf der ostfriesischen Insel 483 Gästeübernachtungen auf einen gemeldeten Inselbewohner. Ähnlich hohe Werte gab es auf den beiden westlich gelegenen Inselnund(433 beziehungsweise 423 Übernachtungen je Einwohner). Die nordfriesische Inselwies mit 92 Übernachtungen je Einwohner den niedrigsten Wert aller Inseln aus.belegte mit 97 Übernachtungen je Einwohner den vorletzten Rang.Die meisten Einwohner leben den Statistikern zufolge auf, wo fast 64.000 Menschen gemeldet sind. Auch flächenmäßig ist Rügen die größte deutsche Insel. Mit 960 Quadratkilometern ist Rügen fast dreimal so groß wie das zweitplatzierte(368 km). Auf den Plätzen drei und vier liegen(186 km) und(174 km). Sowohlals auch(Rang 5 und 6) umfassen jeweils bereits weniger als 100 Quadratkilometer. Mit 5,0 beziehungsweise 4,2 Quadratkilometern sindunddie kleinsten in der Statistik ausgewiesenen Inseln.Die höchste Bevölkerungsdichte wiesen Helgoland, Wangerooge und Norderney mit jeweils mehr als 200 Einwohnern pro Quadratkilometer auf. Auf Spiekeroog (46) und Pellworm (33) teilten sich weniger als 50 Menschen einen Quadratkilometer. Mit elf Menschen pro Quadratkilometer ist diedie am dünnsten besiedelte Insel.