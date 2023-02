Im April 2020 erreichte die Kurzarbeit ihren bisherigen Höchststand.

Die Zahl der Kurzarbeiter ist im Vergleich zum Dezember 2022 leicht angestiegen. Und: Die Rezession soll weiterhin mild bleiben. In Deutschland befinden sich aktuell 205.000 Menschen in Kurzarbeit. Im Dezember lag diese Anzahl noch bei 186.000 Personen, was einem prozentu