Die Live-Sendung aus Rhodos beginnt am 8. August 2023.

Am 8. August startet das Sonnenklar-TV-Team eine dreitägige Live-Schalte direkt aus Rhodos. Interessierte dürfen sich auf zahlreiche Infos aus dem Südosten der Insel freuen. Im Mittelpunkt der Berichterstattung steht dabei die Atmosphäre in den Hotelanlagen.

Sophia Dreyer, Reporterin bei Sonnenklar TV, und ihr Team werden vom 8. bis 10. August 2023 in über sechs Live-Schalten aus Rhodos berichten – aus dem südöstlichen Teil der Ferieninsel. Im Mittelpunkt der Berichterstattung steht dabei die Atmosphäre in den Hotelanlagen des Labranda Kiotari Miraluna Resort sowie des Mitsis Rodos Maris Resort & Spa und des Mitsis Rodos Village wie es sie der Urlauber erlebt.



Lage der Hotels Insight-Bericht zur aktuellen Lage auf Rhodos

Kristijan Schellinger, Geschäftsführer von Sonnenklar TV: "Die Waldbrände sind gelöscht, die touristische Infrastruktur funktioniert und bis auf einzelne, direkt betroffene Hotels operieren die Häuser vor Ort auf dem gewohnt hohen Qualitätslevel – das ist die Info, die uns aktuell aus Griechenland erreicht."

Zwischen Fake News und dramatischer Berichterstattung wisse man oft nicht mehr, was man noch glauben soll. "Über die Live-Schalten haben wir hier die Möglichkeit, unsere Zuschauer vom Wohnzimmer aus direkt in das Urlaubsland oder das Hotel blicken zu lassen, um alle Zweifel auszuräumen", so Schellinger.



Flüge ausgelastet So erfolgreich startet Rhodos jetzt neu

