Die Politik bemüht sich offenbar darum, die Reisefreude angesichts der gefallenen Mallorca-Reisewarnung wieder ein wenig zu bremsen. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet würde "nicht jedem empfehlen, jetzt dahin zu reisen."

Nach dem Wegfall der Reisewarnung

für Mallorca stehen Veranstalter, Airlines und nicht zuletzt die Kunden in den Startlöchern. Doch die Politik befürchtet bremst einen allzu großen Optimismus.Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sieht angesichts der Corona-Entwicklung kaum Möglichkeiten, in der kommenden Woche neue touristische Spielräume zu gewähren. Angesichts steigender Neuinfektionsraten halte er touristische Öffnungen in Deutschland bei der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin am Montag für fraglich, sagte Laschet, der auch CDU-Bundeschef ist, am Dienstag in Düsseldorf.Dass wieder nach Mallorca gereist werden könne, sei den niedrigen Neuinfektionsraten dort zu verdanken. "Ich würde trotzdem nicht jedem empfehlen, jetzt dahin zu reisen", sagte Laschet.Zuvor hatte schon die Landesregierung in Niedersachsen sich geäußert und eine Testpflicht für Mallorca-Rückkehrer auf eigene Faust erwogen. Auch Bayerns Ministerpräsident Söder spricht sich für Tests aus. In Spanien gibt es ebenfalls Kritik an der Balearen-Freigabe. Die Menschen, die nun auf die Balearen reisen wollten, müssten wissen, dass sie sich einem gewissen Risiko aussetzen, sagte Niedersachsens Regierungssprecherin Anke Pörksen. Vor Ort träfen sich Menschen aus ganz Deutschland und Europa, und es bestehe die Gefahr einer Verbreitung von Infektionen.