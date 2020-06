Wie werden Reisebüros künftig arbeiten? Auch das ist ein Thema vom fvw-Zoom-Talk am kommenden Dienstag (30. Juni) von 11 bis 12.30 Uhr.

Diskussion mit Kooperationschefs der QTA: Wie sieht die Zukunft des Reisevertriebs nach Corona aus? Welche sind die Lehren der Krise? Und wie steht es um das Vorhaben Kollektiv-Vertrag, zu dem die QTA Reisebüros befragt hat? Darüber informiert ein fvw-Zoom-Talk.

Wie beurteilen die Experten die Überbrückungshilfe der Bundesregierung, mit der Reisebüros geholfen werden soll?

Welche Strategien zur Krisenbewältigung schlagen die einzelnen Kooperationen der QTA ein, etwa um die Vielzahl an Stornierungen zu bewältigen? Was bringen etwa Beratung auf Termin oder Service-Gebühren – und wie lassen sich diese Arbeitsweisen am Counter erfolgreich implementieren?

Wie steht es um die QTA-Forderungen, dass sich die Provisionsmodelle großer Veranstalter künftig ändern müssen, etwa weniger auf Wachstum ausgerichtet sein sollten?

Es diskutieren mit: - Anya Müller-Eckert, Geschäftsführerin Schmetterling,

- Thomas Bösl, Geschäftsführer RTK,

- Rainer Hageloch, Vorsitzender AER Kooperation,

- Lars Helmreich, Geschäftsführer Reiseland, Geschäftsführer TUI Travelstar,

- Albin Loidl, Geschäftsführer Alpha Reisebüropartner,

- Markus Heller, Geschäftsführender Gesellschafter von Dr. Fried & Partner und der TDA.

Was?

Wann?

Wo?

Einerseits hält die Corona-Krise an, und noch immer haben Reisebüros schwer zu kämpfen. Andererseits öffnen Destinationen wieder und erste Gäste wagen sich vor, um Urlaub zu buchen.Wie können Reisebüros davon am besten profitieren? Welche Schlüsse gilt es aus der Corona-Pandemie für Reisebüros zu ziehen? Und wie beurteilen Kooperationschefs die Zukunftsperspektiven der Touristikbranche? Darüber informiert fvw in einem Zoom-Talk mit QTA-Vertretern am 30. Juni von 11 bis 12.30 Uhr.Darin wird es auch um das Thema Kollektiv-Vertrag gehen. Vor rund eineinhalb Monaten präsentierte QTA-Sprecher Thomas Bösl in einem Zoom-Talk bei fvw das Vorhaben, das Verhältnis zwischen Reisebüros und Veranstaltern neu auszubalancieren. Hierzu hat die QTA ihre Mitglieder befragt. Die Ergebnisse der Erhebung werden in der Runde diskutiert.Die Runde moderiert Georg Kern, stellvertretender Chefredakteur fvw. Co-Moderatorin ist Rabea Spiralke, Leiterin Redaktion TravelTalk.Wir freuen uns auf eine spannende, aufschlussreiche Diskussion mit vielen Praxistipps. Fragen sind während der Diskussion selbstverständlich erwünscht. Sie dürfen auch gerne schon unter diesen Artikel geschrieben werden.Zoom-Diskussion über die Zukunft des Reisebüros mit Geschäftsführern der QTA.Am Dienstag, den 30. Juni von 11 Uhr bis 12.30 Uhr.Die Anmeldung erfolgt über diesen Zoom-Link Gleichzeitig wird die Debatte live auf den Facebook-Accounts von fvw und TravelTalk gestreamt sowie auf der Website von fvw.