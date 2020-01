Tourism Board Babados

Reiseexperten haben jetzt die Chance, "Sustainable Influencer 2020" für Barbados zu werden.

Das Tourismusamt Barbados sucht per Wettbewerb einen Nachhaltigkeitsbotschafter. Unter den Bewerbern werden zwei Reiseexperten ausgewählt, die im April in die Karibik fliegen. Voraussetzung ist unter anderem, dass sie in sozialen Netzwerken aktiv sind.