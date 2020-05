Getty Images

Wie sollen Provisionsmodelle künftig aussehen? Die Corona-Krise hat das Thema mit neuer Dringlichkeit auf die Tagesordnung gesetzt

Mitten in der tiefsten Krise der Touristik hat die QTA ein weitreichendes Konzept für die Reform von Provisionsmodellen vorgelegt. Was konkret plant die Reisebüro-Mega-Allianz? Was sagen Veranstalter dazu? fvw lädt zur Teilnahme an der großen Online-Diskussion zum Thema ein.