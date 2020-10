Lange gehörte Malta zu einem der ganz wenigen Länder Europas, denen es gelang, die Zahl der Corona-Neuinfektionen niedrig zu halten. Nun breitet sich das Virus auch auf der Mittelmeerinsel massiv aus.

Reisen innerhalb Europas sind fast unmöglich. Die Bundesregierung hat weitere Länder wie Malta, Niederlande, Frankreich und die Slowakei komplett zu Risikogebieten ernannt, andere Staaten wie Irland, Polen, Schweden, Schweiz, Slowenien und Großbritannien zu einem meist großen Teil.

Finnland: die Region Österbotten gilt als Risikogebiet.

die Region Österbotten gilt als Risikogebiet. Frankreich: es gilt nun gesamt Kontinentalfrankreich sowie auch das französische Überseegebiet Martinique als Risikogebiet.

es gilt nun gesamt Kontinentalfrankreich sowie auch das französische Überseegebiet Martinique als Risikogebiet. Irland: es gelten nun auch die Regionen Mid-West, South-West, Mid-East, West und Midlands als Risikogebiete.

es gelten nun auch die Regionen Mid-West, South-West, Mid-East, West und Midlands als Risikogebiete. Italien: die Regionen Campania und Ligurien gelten als Risikogebiete.

die Regionen Campania und Ligurien gelten als Risikogebiete. Kroatien: es gelten nun auch die Gespanschaften Grad (Stadt) Zagreb und Međimurska als Risikogebiete.

es gelten nun auch die Gespanschaften Grad (Stadt) Zagreb und Međimurska als Risikogebiete. Malta: das gesamte Land Malta gilt als Risikogebiet.

das gesamte Land Malta gilt als Risikogebiet. Niederlande: es gilt nun das gesamte Land Niederlande (inklusive autonome Länder) als Risikogebiet.

es gilt nun das gesamte Land Niederlande (inklusive autonome Länder) als Risikogebiet. Polen : die Regionen Kujawsko-pomorskie, Małopolskie, Podlaski, Pomorskie und Świętokrzyskie gelten als Risikogebiete.

: die Regionen Kujawsko-pomorskie, Małopolskie, Podlaski, Pomorskie und Świętokrzyskie gelten als Risikogebiete. Portugal: es gilt nun auch die Region Norte als Risikogebiet.

es gilt nun auch die Region Norte als Risikogebiet. Schweden: die Provinzen Jämtland, Örebro, Stockholm und Uppsala gelten als Risikogebiete.

die Provinzen Jämtland, Örebro, Stockholm und Uppsala gelten als Risikogebiete. Schweiz: es gelten nun auch die Kantone Fribourg, Jura, Neuchâtel, Nidwalden, Schwyz, Uri, Zürich und Zug als Risikogebiete.

es gelten nun auch die Kantone Fribourg, Jura, Neuchâtel, Nidwalden, Schwyz, Uri, Zürich und Zug als Risikogebiete. Slowakei: es gilt nun das gesamte Land Slowakei als Risikogebiet.

es gilt nun das gesamte Land Slowakei als Risikogebiet. Slowenien: es gelten nun auch die Regionen Jugovzhodna Slovenija, Pomurska und Podravska als Risikogebiete.

es gelten nun auch die Regionen Jugovzhodna Slovenija, Pomurska und Podravska als Risikogebiete. Ungarn: es gilt nun auch die Region/Komitat Veszprém als Risikogebiet.

es gilt nun auch die Region/Komitat Veszprém als Risikogebiet. Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland: England: es gelten nun auch die Regionen East Midlands und West Midlands als Risikogebiete.

Mehr dazu

Mehr dazu Trotz Pandemie (2) In diese Länder können Deutsche derzeit reisen

Afghanistan (seit 15. Juni)

Ägypten (seit 15. Juni)

Albanien (seit 15. Juni)

Algerien (seit 15. Juni)

Andorra - das Fürstentum Andorra (seit 26. August)

Angola (seit 15. Juni)

Äquatorialguinea (seit 15. Juni)

Argentinien (seit 15. Juni)

Armenien (seit 15. Juni)

Aserbaidschan (seit 15. Juni)

Äthiopien (seit 15. Juni)

Bahamas (seit 15. Juni)

Bahrain (seit 15. Juni)

Bangladesch (seit 15. Juni)

Belarus (seit 15. Juni)

Belgien – das gesamte Land (seit 30. September)

Belize (seit 15. Juni)

Benin (seit 15. Juni)

Bhutan (seit 15. Juni)

Bolivien (seit 15. Juni)

Bosnien und Herzegowina (seit 15. Juni)

Brasilien (seit 15. Juni)

Bulgarien – die folgenden Verwaltungsbezirke („Oblaste“) gelten derzeit als Risikogebiete: Blagoevgrad (seit 7. August) Targowischte (seit 7. Oktober)

Burkina Faso (seit 15. Juni)

Burundi (seit 15. Juni)

Cabo Verde (seit 3. Juli)

Chile (seit 15. Juni)

Costa Rica (seit 15. Juni)

Côte d'Ivoire (seit 15. Juni)

Dänemark – die folgenden Regionen gelten derzeit als Risikogebiete: Region Hovedstaden (seit 23. September)

Dominikanische Republik (seit 15. Juni)

Dschibuti (seit 15. Juni)

Ecuador (seit 15. Juni)

El Salvador (seit 15. Juni)

Eritrea (seit 15. Juni)

Estland – die folgenden Regionen gelten derzeit als Risikogebiete: Ida-Viru (seit 30. September)

Eswatini (seit 15. Juni)

Finnland – die folgenden Regionen gelten derzeit als Risikogebiete: Region Österbotten (seit 17. Oktober)

Frankreich – die folgenden Regionen gelten derzeit als Risikogebiete: Gesamt Kontinentalfrankreich (seit 17. Oktober) Überseegebiet: Französisch-Guyana (seit 21. August) Überseegebiet: Guadeloupe (seit 26. August) Überseegebiet: St. Martin (seit 26. August) Überseegebiet: La Réunion (seit 16. September) Überseegebiet: Martinique (seit 17. Oktober)

Gabun (seit 15. Juni)

Gambia (seit 15. Juni)

Georgien (seit 7. Oktober)

Ghana (seit 15. Juni)

Guatemala (seit 15. Juni)

Guinea (seit 15. Juni)

Guinea Bissau (seit 15. Juni)

Guyana (seit 15. Juni)

Haiti (seit 15. Juni)

Honduras (seit 15. Juni)

Indien (seit 15. Juni)

Indonesien (seit 15. Juni)

Irak (seit 15. Juni)

Irland – die folgenden Regionen gelten derzeit als Risikogebiete: Region Border (seit 30. September) Region Dublin (seit 23. September) Region Midlands (seit 17. Oktober) Region Mid-East (seit 17. Oktober) Region Mid-West (seit 17. Oktober) Region South-West (seit 17. Oktober) Region West (seit 17. Oktober)

Iran (seit 15. Juni)

Island (seit 30. September)

Israel (seit 3. Juli)

Italien – die folgenden Regionen gelten derzeit als Risikogebiete: Region Campania (seit 17. Oktober) Region Ligurien (seit 17. Oktober)

Jamaika (seit 15. Juni)

Jemen (seit 15. Juni)

Jordanien (seit 7. Oktober)

Kamerun (seit 15. Juni)

Kasachstan (seit 15. Juni)

Katar (seit 15. Juni)

Kenia (seit 15. Juni)

Kirgisistan (seit 15. Juni)

Kolumbien (seit 15. Juni)

Komoren (seit 15. Juni)

Kongo DR (seit 15. Juni)

Kongo Rep (seit 15. Juni)

Korea (Volksrepublik) (seit 15. Juni)

Kosovo (seit 15. Juni)

Kroatien - die folgenden Gespanschaften gelten derzeit als Risikogebiete: Dubrovnik-Neretva (seit 9. September) Grad (Stadt) Zagreb (seit 17. Oktober) Krapinsko-zagorska županija (seit 7. Oktober) Lika-Senj (seit 23. September) Međimurska (seit 17. Oktober) Požega-Slawonien (seit 9. September) Sisačko-moslavačka (seit 7. Oktober) Split-Dalmatien (seit 20. August) Virovitica-Podravina (seit 16. September) Vukovarsko-srijemska (seit 7. Oktober)

Kuwait (seit 15. Juni)

Lesotho (seit 15. Juni)

Libanon (seit 15. Juni)

Liberia (seit 15. Juni)

Libyen (seit 15. Juni)

Litauen – die folgenden Bezirke gelten derzeit als Risikogebiete: Kaunas (seit 7. Oktober) Šiaulių (seit 30. September)

Luxemburg (14. Juli – 20. August und seit 25. September)

Madagaskar (seit 15. Juni)

Malawi (seit 15. Juni)

Malediven (seit 17. Juli)

Mali (seit 15. Juni)

Malta (seit 17. Oktober)

Marokko (seit 15. Juni)

Mauretanien (seit 15. Juni)

Mexiko (seit 15. Juni)

Mongolei (seit 15. Juni)

Montenegro (15. – 19. Juni und seit 17. Juli)

Mosambik (seit 15. Juni)

Nepal (seit 15. Juni)

Nicaragua (seit 15. Juni)

Niederlande – das gesamte Land (inkl. der autonomen Länder) (seit 17. Oktober)

Niger (seit 15. Juni)

Nigeria (seit 15. Juni)

Nordmazedonien (seit 15. Juni)

Oman (seit 15. Juni)

Österreich – die folgenden Bundesländer gelten derzeit als Risikogebiete: Bundesland Wien (seit 16. September) Bundesland Vorarlberg (seit 23. September) mit Ausnahme der Gemeinde Mittelberg / Kleinwalsertal (seit 2. Oktober) Bundesland Tirol (seit 25. September) mit Ausnahme der Gemeinde Jungholz (seit 2. Oktober)

Pakistan (seit 15. Juni)

Palästinensische Gebiete (seit 3. Juli)

Panama (seit 15. Juni)

Papua-Neuguinea (seit 17. Juni)

Paraguay (seit 15. Juni)

Peru (seit 15. Juni)

Philippinen (seit 15. Juni)

Polen – die folgenden Regionen gelten derzeit als Risikogebiete: Kujawsko-pomorskie (seit 17. Oktober) Małopolskie (seit 17. Oktober) Podlaski (seit 17. Oktober) Pomorskie (seit 17. Oktober) Świętokrzyskie (seit 17. Oktober)

Portugal– die folgenden Regionen gelten derzeit als Risikogebiete: Region (Großraum) Lissabon (seit 23. September) Norte (seit 17. Oktober)

Republik Moldau (seit 15. Juni)

Rumänien – das gesamte Land (seit 7. Oktober)

Russische Föderation (seit 15. Juni)

Sambia (seit 15. Juni)

São Tomé und Príncipe (seit 16. Juni)

Saudi Arabien (seit 15. Juni)

Schweden - die folgenden Provinzen gelten derzeit als Risikogebiete: Jämtland (seit 17. Oktober) Stockholm (seit 17. Oktober) Uppsala (seit 17. Oktober) Örebro (seit 17. Oktober)

Schweiz – folgenden Kantone gelten als Risikogebiete: Fribourg (seit 17. Oktober) Genf (seit 9. September) Jura (seit 17. Oktober) Neuchâtel (seit 17. Oktober) Nidwalden (seit 17. Oktober) Schwyz (seit 17. Oktober) Uri (seit 17. Oktober) Waadt (Vaud) (seit 9. September) Zürich (seit 17. Oktober) Zug (seit 17. Oktober)

Senegal (seit 15. Juni)

Serbien (seit 15. Juni)

Sierra Leone (seit 15. Juni)

Simbabwe (seit 15. Juni)

Slowakei – das gesamte Land (seit 17. Oktober)

Slowenien – folgende Regionen gelten als Risikogebiete: Gorenjska (seit 7. Oktober) Jugovzhodna Slovenija (seit 17. Oktober) Koroška (seit 30. September) Osrednjeslovenska seit 7. Oktober) Primorsko-Notranjska (seit 23. September) Podravska (seit 17. Oktober) Pomurska (seit 17. Oktober) Savinjska (seit 7. Oktober) Zasavska (seit 7. Oktober)

Somalia (seit 15. Juni)

Spanien - ganz Spanien, einschl. Kanarische Inseln (seit 2. September)

Südafrika (seit 15. Juni)

Sudan (seit 15. Juni)

Südsudan (seit 15. Juni)

Surinam (seit 15. Juni)

Syrische Arabische Republik (seit 15. Juni)

Tadschikistan (seit 15. Juni)

Tansania (seit 15. Juni)

Tschechien – ganz Tschechien (seit 25. September)

Timor Leste (Osttimor) (seit 17. Juni)

Togo (seit 15. Juni)

Trinidad Tobago (seit 15. Juni)

Tschad (seit 15. Juni)

Tunesien (seit 7. Oktober)

Türkei (seit 15. Juni)

Turkmenistan (seit 17. Juni)

Ukraine (seit 15. Juni)

Ungarn – folgende Regionen/ Komitate gelten als Risikogebiete: Baranya (seit 7. Oktober) Borsod-Abaúj-Zemplén (seit 7. Oktober) Csongrád-Csanád (seit 30. September) Györ-Moson-Sopron (seit 23. September) Hajdú-Bihar (seit 7. Oktober) Hauptstadt Budapest (seit 16. September) Jász-Nagykun-Szolnok (seit 7. Oktober) Komárom-Esztergom (seit 7. Oktober) Nógrád (seit 7. Oktober) Pest (seit 30. September) Szabolcs-Szatmár-Bereg (seit 7. Oktober) Vas (seit 30. September) Veszprém (seit 17. Oktober)

USA (seit 3. Juli gesamte USA)

Usbekistan (seit 15. Juni)

Venezuela (seit 15. Juni)

Vereinigte Arabische Emirate (seit 23. September)

Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland – folgende Regionen und Nationen gelten als Risikogebiete: England – Region East Midlands (seit 17. Oktober) England – Region North East (seit 2. Oktober) England – Region North West (seit 2. Oktober) England – Region West Midlands (seit 17. Oktober) England – Region Yorkshire and the Humber (seit 2. Oktober) Nordirland – gesamte Nation (seit 30. September) Schottland – gesamte Nation(seit 2. Oktober) Wales – gesamte Nation (seit 30. September) das britische Überseegebiet Gibraltar (seit 26. August)

Zentralafrikanische Republik (seit 15. Juni)

Fast überall in Europa breitet sich das Coronavirus derzeit massiv aus – in der Regel noch deutlich stärker als in Deutschland. Viele Länder haben inzwischen die Kontrolle verloren. Wer jetzt noch innerhalb Europas verreisen will, muss schon lange suchen, um eine Region zu finden, in der die Ansteckungszahlen noch nicht so hoch sind.Die Bundesregierung hat ihre Reisewarnungen daher nun um weitere Länder und Regionen ergänzt. Er handelt sich um:Mitwurde hingegen nur ein einziges Land weltweit von der Liste der Risikogebiete aktuell entfernt.Insgesamt gelten nun die folgenden Länder und Regionen als Risikogebiete. Vor Reisen wird gewarnt:

Gebiete, die zu einem beliebigen Zeitpunkt in den vergangenen 14 Tagen Risikogebiete waren, aber derzeit KEINE mehr sind: