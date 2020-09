Im Sommerurlaub haben die meisten Bundesbürger laut einer Umfrage gut ausspannen können, doch war die Erholung bei so manchem durch Folgen der Corona-Pandemie getrübt. Das ergab eine Umfrage unter 1000 Bürgern für die Krankenkasse DAK.

Weniger gut oder überhaupt nicht erholt haben sich in diesem Jahr 19 Prozent – sechs Prozentpunkte mehr als im Vorjahr, wie die Umfrage im Auftrag der DAK ergab. Als Grund nannten die Befragten demnach zu 44 Prozent gescheiterte Reisepläne wegen der Corona-Krise sowie zu 37 Prozent Einschränkungen durch Corona-Regeln am Urlaubsort. Am häufigsten genanntes Problem war mit 46 Prozent, dass das Abschalten im Urlaub nicht gelang.

Vier von fünf Befragten gut erholt

Viele können nicht abschalten

Insgesamt sehr gut oder gut erholt haben sich nach eigenem Bekunden nun 80 Prozent aller Befragten, nachdem es im Vorjahr 86 Prozent gewesen waren. Für die Umfrage befragte das Institut Forsa den Angaben zufolge vom 22. Juli bis 7. August 1000 Menschen ab 14 Jahren, die in diesem Sommer schon Urlaub gehabt haben.Eine Frage lautete: "Insgesamt betrachtet, wie gut haben Sie sich im Urlaub erholt: sehr gut, gut, weniger gut oder überhaupt nicht?" Falls "weniger gut" oder "überhaupt nicht"m wurde weitergefragt: "Woran lag es vor allem, dass Sie sich in Ihrem Sommerurlaub nicht gut erholen konnten?" Antwortmöglichkeiten (Mehrfachnennungen möglich) waren unter anderem: Mir gelang es nicht abzuschalten; ich musste über Handy oder Internet erreichbar sein; schlechtes Wetter; gescheiterte Reisepläne wegen der Corona-Krise; Einschränkungen durch Corona-Regeln am Urlaubsort.