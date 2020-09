An das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin – hier das imposante Amtsgebäude – richten sich die Wünsche der LCC- und Best-Reisen-Frontmänner.

"Lange halten wir das nicht mehr durch." Das schreiben Markus Orth, Geschäftsführer der Lufthansa City Center (LCC), und Cornelius Meyer, Vorstand von Best-Reisen, in einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Gemeinsam fordern sie ein Nachjustieren bei den Überbrückungshilfen.

Die Reisebranche ist massiv von der Corona-Krise betroffen, die Stimmung in den Reisebüros ist so schlecht wie noch nie: Es fehlt an Buchungen und damit am nötigen Umsatz, um zu überleben. Auch bei den Reisebüro-Verbünden von LCC und Best-Reisen gehen die Manager davon aus, dass sich die dramatische Situation bis weit ins Jahr 2021 anhalten wird. "Um zu überleben, sind wir auf die Hilfe der Bundesregierung angewiesen", heißt es in dem Schreiben von Meyer und Orth an Altmaier, das der fvw vorliegt.



Mehr dazu

Mehr dazu Überbrückungshilfen BTW will Nachbesserungen bei Berechnungsgrundlage

Hilfen gehen an großen Büros vorbei

Mehr dazu

Mehr dazu Geschäfte laufen weiter (7) Kieler Reisebüro Fahrenkrog meldet Insolvenz an

Wegfall der Kappung von Überbrückungshilfen bei 50.000 Euro im Monat rückwirkend ab Juni 2020

Verlängerung der Zahlung von Überbrückungshilfen bis mindestens Februar 2021

Anrechnung von bis zu 100 Prozent der Fixkosten

Erhöhung des Personalkostenanteils von 10 auf 50 Prozent wegen des hohen Aufwands an Umbuchungen aufgrund von Reisewarnungen

Berücksichtigung des coronabedingten Wegfalls von Margen, Provisionen und Service-Entgelten, unabhängig vom Buchungszeitpunkt. Bislang greife das nur für Reisen, die bis zum 18. März 2020 gebucht worden seien.

Einbeziehung ausbleibender Entgelte aus der Vermittlung von Geschäftsreisen ab dem 1. April 2020, was bislang überhaupt noch nicht berücksichtigt worden sei.

Darin bedanken sich der Best-Reisen-Vorstand und der LCC-Geschäftsführer zwar für die bisherigen Hilfen, machen aber auch deutlich, dass die bei weitem nicht für alle ausreichten. Der Grund: "Die aktuellen Förderpakete treffen nicht ausreichend den Bedarf unserer Unternehmen", argumentieren die zwei und bitten darum, beim neuen Beihilfepaket unbedingt auch die unterschiedlichen Betriebsgrößen, Kostenblöcke und die spezielle Situation im Reisevertrieb zu berücksichtigen.Dass sich ausgerechnet die Franchise-Kette Lufthansa City Center und die Reisebüro-Kooperation Best-Reisen mit dem Anliegen zusammenschließen, hat einen Grund. Beide vereinen viele große Reisebüro-Unternehmen mit teilweise hohem Geschäftsreisenanteil, hohen Umsätzen und vielen Mitarbeitern. Die sind daher oft zu groß, um von bestimmten staatlichen Corona-Hilfsleistungen zu profitieren. "Für größere Betriebseinheiten wie bei LCC und Best-Reisen mit bis zu 100 Mitarbeitern und bis zu 100 Mio. Euro Umsatz sind die Überbrückungshilfen viel zu gering. Die wegfallenden Erträge können damit nicht kompensiert und die Fixkosten nicht mal annähernd gedeckt werden. Erste Insolvenzen beziehungsweise anstehende Liquidationen sind bereits das Ergebnis", zeigen Meyer und Orth Richtung Bundeswirtschaftsministerium an.Und das fordern die LCC- und Best-Reisen-Frontmänner ganz konkret mit Blick auf die Überbrückungshilfen von der Regierung:

Nach dem Bundeswirtschaftsminister wollen sich Orth und Meyer in diesen Tagen mit weiteren gemeinsamen Briefen auch an die Ministerpräsidenten aller Länder wenden. Zudem haben sie eine Briefvorlage für ihre Mitglieder entwickelt. Die sollen den Faden ihrer Zentralen aufgreifen und sich mit einem Schreiben an ihre jeweiligen Bundestagsabgeordneten wenden.



FVM Medien/RIM

Markus Orth leitet die Franchise-Kette Lufthansa City Center in Deutschland.

Jörg Sänger

Best-Reisen-Vorstand Cornelius Meyer zählt gut 600 Reisebüros in seiner Kooperation.

Orth und Meyer hoffen so, noch mehr Gehör zu finden. Gemeinsam zählen ihre beiden Organisationen knapp 1000 Unternehmen mit 4400 Mitarbeitern und einem Gesamtumsatz von insgesamt vier Milliarden Euro.