TOM TRAMBOW

AER-Vorstand Rainer Hageloch setzt bewusst auf eine Präsenzveranstaltung – unter Beachtung aller Sicherheitsvorgaben, versteht sich.

Die Anmeldung zur AER-Jahrestagung am 13. und 14. November 2020 in Dresden läuft. Die Kooperation will mit der Veranstaltung auch Mut machen und