Wer an Holland denkt, der denkt oft an Tulpen, Käse und Rotlichtviertel. Mit dem Wort "Niederlande" will das Land vom Klischeedenken wegkommen.

Bislang hatte das Land unter dem Begriff "Holland" um Urlauber geworben. Laut Regierung sollen Unternehmen, Behörden, Botschaften, Medien und Universitäten künftig den Namen "Niederlande" verwenden.