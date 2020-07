Beim fvw Kongress wird es auch dieses Jahr Live-Talks geben – desmal im fvw-Studio in Hamburg. Das Programm wird gestreamt.

Vom 31. August bis 3. September findet der fvw Kongress als virtuelle Woche statt. Ticketsponsor SIO stellt dafür 1500 kostenlose Freitickets zur Verfügung. Kernthema des Kongresses sind der Neustart in der Touristik und die Perspektiven für den Vertrieb.

Jetzt Freiticket für den fvw Kongress sichern! Schnell sein lohnt sich! Unser Ticketsponsor SIO AG stellt 1.500 kostenlose Freitickets zur Verfügung. Wenn das Kontingent aufgebraucht ist, kostet das Standard-Ticket für fvw Abonnenten 159 Euro, für Nicht-Abonnenten 199 Euro. Reisebüros zahlen für das Ticket nur 29 Euro (alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer). Im Ticket enthalten ist die Teilnahme an allen virtuellen Sessions vom 31. August bis zum 3. September. Infos und Anmeldung

Die neue Reisewelt: Ist die Touristik noch eine Zukunftsbranche – und was sind die Lehren aus der Krise?

Kreuzfahrt: Wie die Reedereien neue Urlaubswelten an Bord schaffen und was sich in den Häfen ändert.

Schutzschirm-Verfahren, Insolvenz, Sanierung: Wie es in der schwersten Krise weitergehen kann.

Destinationen: Die Erfahrungen der Zielgebiete mit dem Neustart und die Pläne für das kommende Jahr.

Beziehungskrise: Das neue Zusammenspiel von Vertrieb und Veranstaltern. Was verändert sich strukturell im Markt, bei den Vergütungsmodellen und im Umgang mit Krisen?

Die Leisure Carrier nach Corona: Wer fliegt noch wohin?

Netzwerk-Airlines vom Staat gestützt, Ferienflug auf Schrumpfkurs: Kommt der Siegeszug der Low Cost Carrier?

Eine Branche, viele Stimmen: Wie kann die Reisebranche wirkungsvoller ihre politischen Interessen vertreten?

Start-up-Forum: Die Perspektive nach Corona – fünf Start-ups im Pitch.





im Pitch. Die Zukunft des Omnichannel-Vertriebs im Vertrieb: Stand und Ausblick der Projekte der Kooperationen und Ketten.

Deutschland-Tourismus und Autoreisen: Die großen Gewinner der Krise – aber was bedeutet das für die Zukunft?

Business Travel: Ändert sich die Geschäftsreise fundamental? Wie müssen die Spezialisten im Vertrieb ihr Geschäft neu ausrichten? Mehr dazu Mehr dazu fvw Kongress 31.8. bis 3.9. Markus Tressel stellt sich den Fragen der Branche

Dieses Jahr ist auch beim fvw Kongress, seit mehr als 20 Jahren das führende Herbstevent der deutschen Reisebranche, alles anders. Die gewohnte Veranstaltung in Köln wird es wegen der Corona-Auflagen nicht geben. Aber vom 31. August bis zum 3. September wird die fvw im Rahmen einer virtuellen Woche aufzeigen, wie die Touristik den Weg aus der Krise finden kann und was sich für alle Beteiligten, vor allem auch für den Reisevertrieb, ändern wird und muss.Dabei wird es nicht nur Video-Sessions mit Rednern geben, die sich aus ihrem Büro zuschalten. Wir verwandeln unsere Redaktion in ein TV-Studio und streamen vier Tage lang live. Zur abendlichen Prime Time holen wir für Sie die Top-Shots der Touristik in Hamburg vor die Kamera und diskutieren vor Ort.Um in wirtschaftlich angespannten Zeiten speziell auch vielen Reisebüros und mittelständischen Veranstaltern die Teilnahme zu ermöglichen, sponsert das Software-Unternehmen SIO ein großes Kontingent von Eintrittskarten. Wer sich schnell anmeldet , kann sich eines der 1500 Freitickets sichern. Damit lassen sich alle Sessions an den vier Tagen verfolgen, per Chat können Fragen an die Referenten gestellt werden.SIO ist ein auf Unternehmenssoftware spezialisiertes Dienstleistungsunternehmen. Das Frankfurter Unternehmen hat für mehrere Branchen eigene Lösungen entwickelt, mit der sich für Unternehmen jeder Größe alle Geschäftsprozesse steuern lassen, vom Kunden- und Content-Management bis zur Finanzbuchhaltung. Die SIO-Veranstalter-Software bietet Gruppen-, Individual- und Spezialreiseveranstaltern ein System für alle Abläufe im Unternehmen.Das Programm des fvw Kongress wird laufend und erweitert und ergänzt. So wollen zum Beispiel auch Hotels und Tourismusämter aus dem Ausland über ihre Pläne für den Neustart und das kommende Jahr informieren. Hier die wichtigsten Themen: