Die Corona-Krise hat die Umsätze der Reiseanbieter in Deutschland bereits im ersten Quartal 2020 einbrechen lassen. Die Erlöse von Reisebüros, Veranstaltern und sonstigen Reservierungsdienstleistern schrumpften gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 23 Prozent.

Erholung hängt von Ausgabebereitschaft ab

Das teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mit. Dies sei der stärkste Rückgang seit der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise 2008. Für das zweite Quartal 2020 dürfte sich noch ein weitaus größerer Rückgang ergeben.Ob die kürzlich gelockerten Reisevorschriften der Branche Aufwind verleihen werden, hängt laut Destatis nicht zuletzt von der Reise- und Ausgabebereitschaft der deutschen Verbraucher ab. 2018 hatte fast jeder fünfte Haushalt (19,6 Prozent) Ausgaben für eine Pauschalreise. Im Durchschnitt gab jeder dieser Haushalte in Deutschland im Jahr 2018 rund 1000 Euro für Pauschalreisen aus. Für einen Single-Haushalt betrugen die Ausgaben knapp 600 Euro, für einen Vier-Personen-Haushalt knapp 1400 Euro. Paare ohne Kinder wandten mit rund 1500 Euro im Jahr am meisten Geld für Pauschalreisen auf, allein lebende Männer mit knapp 500 Euro am wenigsten.