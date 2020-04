Jetzt wird's laut: Am morgigen Mittwoch wollen Reisebüros bundesweit auf die Straße gehen.

Das erste Mal in der Geschichte werden deutschlandweit Reisebüro-Mitarbeiter demonstrieren, um für ihre politischen Ziele zu kämpfen. In rund 40 Städten sind bereits Kundgebungen geplant – und die Zahl wächst.

Meist zwischen 10 und 50 Teilnehmer

Fieberhaft laufen die Vorbereitungen

Liste aller Proteste auf Facebook

Von Berlin bis Koblenz, von Magdeburg bis Dortmund: Im ganzen Bundesgebiet werden am morgigen Mittwoch, 29. April, Reisebüro-Mitarbeiter auf die Straße gehen. Ihre Hauptforderung: finanzielle Soforthilfe, um die Corona-Krise zu überleben. Die Zahl der Städte steigt aber noch, denn es werden noch weitere Anträge eingereicht.Die Teilnehmerzahl schwankt in der Regel zwischen 10 und 50 – mehr ist oft wegen der strengen Auflagen für Demonstrationen in Corona-Zeiten nicht erlaubt. In Hannover haben die Behörden eine Kundgebung mit 300 Teilnehmern genehmigt. In Paderborn ist die Zahl der Teilnehmer laut den Organisatoren sogar unbeschränkt – die Demonstration ist auf einer großen Fläche am Flughafen geplant.Um auf ihre Forderungen aufmerksam zu machen, haben sich die Demonstranten einiges einfallen lassen. So wollen viele am Ort ihrer Kundgebung leere Koffer und Sonnenliegen aufstellen. Zudem ist unter anderem geplant, alte Reisekataloge entweder in Bergen aufzutürmen oder das Wort "Reisebüro" damit auszulegen.Die Initialzündung für die bundesweiten Proteste gab offenbar ein fvw-Artikel vergangene Woche über den Reisebüro-Inhaber Rainer Maertens aus Dresden, der einen Konvoi mit rund 50 Bussen durch die Stadt organisiert hat. Auch seine Protestaktion ist für den morgigen Mittwoch geplant. In einigen Städten können die Demos auch etwas später stattfinden, da die Genehmigungen erst kürzlich beantragt wurden oder die Behörden länger brauchen.Die Reisebüro-Bewegung organisiert sich hauptsächlich über die offene Facebook-Gruppe „Vorbereitung bundesweite Demo Reisebüros“, die am 22. April von den Reiseprofis Anke Mingerzahn und Marion Tibursky gegründet wurde und inzwischen mehr als 4400 Teilnehmer zählt. "Als Anke und ich letzten Mittwoch die Gruppe starteten, waren wir nur zwei Reisebüroinhaberinnen, die unbedingt Gesicht zeigen wollten, dass wir auch da sind und nicht nur die Großkonzerne wie TUI und LH", erläutert Marion Tibursky. "Schon innerhalb kürzester Zeit stellten wir einen unglaublichen Zuspruch zu unserer Facebook-Gruppe fest, der uns echt sowas von stolz macht. Wir hätten nie gedacht, dass ein derart großes Bedürfnis bei den Reisebüros da ist, auch Gesicht zu zeigen und mit uns demonstrieren zu wollen."Jetzt nähmen die Reisebüros ihr Schicksal selbst in die Hand. "Wir hoffen, dass es wie ein Flächenbrand unsere Politiker erreicht und für uns Reisebüros, ein Teil der Familie Touristik, wirkliche echte Hilfe bewirkt", erläuterte die Reisebüro-Inhaberin.Fieberhaft bereiten die Mitglieder Pressemitteilungen vor. Publikumsmedien haben auch bereits Interesse an einer Berichterstattung bekundet. So berichtet Maertens davon, dass sich der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) und der Nachrichtensender N-TV gemeldet hätten.Kevin Walther, Inhaber des Reisebüros Fernweh in Apolda, hat sogar Großplakate drucken lassen, die er in Stadtzentren aufhängen will. "Ich spüre, dass der Zusammenhalt immer größer wird und wir zu einer starken Gemeinschaft werden", sagt Walther über die Reisebüros.Viele Reisebüro-Inhaber und Mitarbeiter fühlen sich gegenüber anderen Branchenteilnehmern wie Großveranstaltern oder Airlines zurückgesetzt, denen in der Corona-Krise bereits finanziell geholfen wird.Doch in welchen Städten finden wann und wo genau die Demonstrationen statt? Wer mehr darüber erfahren will, kann in der Facebook-Gruppe auf den Link „Veranstaltungen“ klicken. Dort findet sich eine Liste aller Städte, in denen Kundgebungen geplant sind, samt der Information, ob bereits eine offizielle Genehmigung vorliegt, oder nicht.Eine Übersicht hat auch der Touristikverband ASR auf seiner Website erstellt: https://www.asr-berlin.de/branchennews/bundesweite-demonstrationen-der-tourismuswirtschaft/

Auch die privat geführte Website "Rettet die Reisebüros" bietet einen Überblick.