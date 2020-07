Nicht alle Reisebüros von Galeria Reisen stehen vor dem Aus.

Für 25 Reisebüros des insolventen Kaufhauskonzerns Galeria Karstadt gibt es einen Interessenten. DER Touristik hat einen Kaufantrag bei den Kartellwächtern eingereicht. Mit weiteren potenziellen Käufern wird derzeit verhandelt.

Mehr dazu

Mehr dazu Neue Hoffnung Galeria Karstadt Kaufhof schließt weniger Filialen

Galeria Karstadt Kaufhof hatte im vergangenen Jahr nach der Insolvenz von Thomas Cook 106 TC-Filialen übernommen und sie in Galeria-Reisen umbenannt. Seit Ende Juli mussten davon bereits etwa 80 Galeria-Reisebüros ihre Tore schließen. Doch für 25 der ehemals zur Thomas-Cook-Gruppe gehörenden Reisebüros scheint Rettung in Sicht: Wie auf der Seite des Bundeskartellamts zu lesen ist, hat die DER Touristik Anfang Juli bei den Kartellwächtern den Antrag gestellt, 25 der in der Galeria-Tochter Atrys I gebündelten Reisebüros zu erwerben.Die DER Touristik Gruppe kommt als Käufer nicht von ungefähr. Der Konzern ist mit Galeria Karstadt Kaufhof seit Jahren verbandelt. Schätzungsweise 20 DER-Büros dürften in Kaufhof-Filialen residieren. Zudem sind alle Karstadt Reisebüros seit Jahren unter dem Vertriebsdach von DER Touristik Partner Service (DTPS) angesiedelt.Die DER Touristik äußerte sich gegenüber fvw nicht zu den Kaufabsichten. Ursprünglich wollte die Rewe-Tochter im vergangenen Jahr bereits das Franchise-System Holiday Land von Thomas Cook übernehmen. Das Franchise-System landete jedoch bei der RT-Group.Galeria Karstadt Kaufhof hatte von Thomas Cook auch deren Online-IT und führende Mitarbeiter übernommen, wie den ehemaligen TC-Vertriebsgeschäftsführer Carsten Seeliger. Dieser hat den insolventen Konzern jedoch schon wieder verlassen. Die Online-Technik, mit der Thomas Cook früher den eigenen Omnichannel-Ansatz nutzte, führt Galeria Reisen fort. Durch die geplante Schließung von Warenhäusern wird sich das Reisebüro-Netz allerdings weiter verkleinern.