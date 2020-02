Klaus Hildebrandt ist Chefredakteur der fvw – und wäre nächste Woche zum 27. mal auf der ITB gewesen.

Die Absage der ITB war zuletzt unvermeidlich, die lange Hängepartie schädlich. Nur: Gerade jetzt gibt es in der Branche so viel Kommunikationsbedarf wie nie zuvor. Chefredakteur Klaus Hildebrandt über die Touristik ohne ITB und die Pläne der fvw.

Den ganzen Tag über wartete die Reisebranche auf diese Entscheidung: Nun ist die ITB endgültig abgesagt. Vor allem die vielen Besucher aus dem Ausland, die sich am Wochenende auf dem Weg machen wollten, hofften händeringend auf eine klare Ansage.Zuletzt blieb der Messe Berlin kaum noch eine andere Entscheidung. Eine ITB mit deutlich niedrigeren Besucherzahlen, ausgedünnten Standbesetzungen, abgesagten Abendveranstaltungen, Teilnehmern mit Mundschutz, vielen Medienberichten über mögliche Ansteckungsgefahren und dem alles beherrschenden Thema Coronavirus wäre für die Reisebranche ohnehin nicht gerade eine Werbung gewesen. Wenn wichtige Geschäftspartner aus dem In- und Ausland gar nicht erst anreisen, wäre zudem der Nutzwert für die Fachbesucher deutlich niedriger gewesen.Viele Unternehmen haben seit Wochen und Monaten auf die ITB hingearbeitet. Und so nachvollziehbar die Absage ist, so sehr schmerzt auch jeden Touristiker, dass die Messe nicht stattfindet. Für mich wäre es die 27. ITB gewesen, und ich freue mich jedes Jahr aufs Neue auf die vielen Gespräche und das Treffen interessanter Menschen aus aller Welt.Bei der fvw arbeitet das Team ebenfalls seit Wochen auf die ITB hin. Am Freitag ist unsere neue Ausgabe pünktlich zur Messe erschienen. Im Leitkommentar, den ich Anfang der Woche verfasst habe, plädiere ich noch dafür, die ITB durchzuführen: Es sei ein verheerendes Signal, wenn Touristiker selbst nicht mehr reisen. Allerdings hat sich das Umfeld und auch die Stimmungslage in der Branche innerhalb von 48 Stunden gedreht, nachdem sich das Coronavirus in Europa und auch in Deutschland ausbreitet. Mittwoch gingen in der Redaktion die ersten Terminabsagen von ausländischen Gesprächspartnern ein, am Donnerstag und am Freitag häuften sich die Meldungen von Unternehmen, die der Messe fernbleiben.Auf der anderen Seite hat die Reisebranche in dieser Zeit einen Kommunikationsbedarf wie nie zuvor: Wie gehen Destinationen und Unternehmen mit der Epidemie um, welche neuen Tourismusprojekte kommen oder werden aufgeschoben, wie können Veranstalter, Fremdenverkehrsämter und Vertrieb gemeinsam die Sommersaison retten?Ob man die ITB nicht einfach virtuell abhalten könne, kommentierte ein Leser auf fvw.de. Wir greifen diesen Gedanken auf: Wir werden das, das seit 20 Jahren als offizielle Zeitung der Messe an den Eingängen und in vielen Hotels verteilt wird, von Mittwoch bis Freitag nächster Woche als E-Paper an unsere Abonnenten versenden. Die Aussteller haben schließlich ihre News, die sie in Berlin verkünden wollten, vorbereitet und Interviews lassen sich auch telefonisch und per Mail statt am Stand führen.Wir halten Sie also nächste Woche mit unseren von den Fachbesuchern stets hoch geschätzten fvw Dailys über die Neuigkeiten in der internationalen Touristik auf dem Laufenden – fast so, als gäbe es die reale ITB. Nur den kühlen Drink auf der Abendveranstaltung müssen Sie sich leider selbst besorgen.