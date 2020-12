Imago Images / foto2press

Schneller und unbürokratischer ans Geld: Die Bundesregierung setzt sich in Brüssel für neue Höchstbeträge für Beihilfen an Unternehmen in der Corona-Krise ein.

Deutschland setzt sich wegen der Corona-Hilfen bei der EU-Kommission für großzügigere Beihilferegeln ein. Die EU-Regeln erlaubten bisher als Kleinbeihilfe staatliche Unterstützung von bis zu einer Million Euro pro Betrieb ohne weitere Nachweise.