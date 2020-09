Thinkstock

Finanzielle Erleichterungen für Arbeitgeber: Der Bund verlängert die Regeln für Kurzarbeit bis Ende 2021.

Deutschlands Unternehmen sollen ihre Beschäftigten wegen der Corona-Krise auch weiter leichter in Kurzarbeit schicken können. Einen entsprechenden Gesetzentwurf hat das Bundeskabinett am Mittwoch in Berlin erwartungsgemäß beschlossen.