Die Cruise Academy ist auch ideal für Kreuzfahrt-Neulinge.

Am 3. und 8. Dezember ist es soweit: Dann findet die Cruise Academy von TravelTalk statt – virtuell und mit den Partnern Aida Cruises, Celebrity Cruises, Costa Kreuzfahrten und Ponant. Die Anmeldung zu der kostenfreien Veranstaltung ist bereits jetzt möglich.

Die Corona-Krise hat auch die Planungen für die Cruise Academy von TravelTalk umgeschmissen. Ursprünglich sollte die große Kreuzfahrt-Schulungsreihe im Oktober und November in vier Städten Halt machen, aufgrund der derzeitigen Lage ist das aber nicht möglich. Deshalb hat sich das Team der Cruise Academy ein Ersatzprogramm überlegt: An zwei Terminen im Dezember, dem 3. und 8., wird die virtuelle Cruise Academy stattfinden – die Teilnahme an dem Event ist kostenfrei.

Damit möglichst viele Reiseverkäufer die Chance haben, an der Kreuzfahrt-Schulung teilzunehmen, findet an beiden Terminen dasselbe Programm statt. Start ist jeweils um 10 Uhr, voraussichtliches Ende ist gegen 13 Uhr.

Als Partner dabei: Aida, Celebrity Cruises, Costa und Ponant

Und das erwartet die Teilnehmer: Vier interessante Partner sind dabei: Aida, Celebrity Cruises, Costa und Ponant. Durch das Event führt TravelTalk-Redaktionsleiterin Rabea Spiralke. Neben aktuellen Infos der Partner, die sie in Vorträgen vorstellen werden, wird es zum Start der Veranstaltung auch einen kurzen Experten-Talk geben. Magdalena Laßmann, fvw-Redakteurin und Kreuzfahrt-Expertin bei fvw und TravelTalk wird dazu mit Bettina Zwickler von der Kreuzfahrt-Initiative über die Lage der Kreuzfahrt-Branche und die Aussichten für 2021 sprechen.

Netzwerken soll bei der virtuellen Cruise Academy ebenfalls im Vordergrund stehen. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, während und nach den Vorträgen mit den Partnern in Austausch zu treten und Fragen zu stellen. Und als Bonus werden unter allen Teilnehmern Geschenke der Reedereien verlost. Zur Anmeldung geht es hier.