Mit einem "Überbrückungsprogramm" will die Bundesregierung auch Reisebüros in der Corona-Krise helfen.

Die Bundesregierung hat in ihrem Konjunkturprogramm Hilfe für kleine und mittelständische Unternehmen, darunter Reisebüros, beschlossen. Erstattet werden bis zu 80 Prozent der fixen Betriebskosten. Viele Details sind aber noch offen.

Hilfen bei Umsatzrückgängen ab 60 Prozent

Weitere Unterstützung für Reisebüros möglich

In der Nacht haben sich die Koalititionsspitzen in Berlin nach insgesamt 21 Stunden Beratung auf das Konjunkturprogramm geeinigt, mit dem Deutschland aus der Corona-Krise kommen soll. Auch für Reisebüros sowie mittelständische Veranstalter sind Hilfen vorgesehen.Für sie wie für weitere kleine und mittelständische Unternehmen mit Corona-bedingtem Umsatzausfall hat die Bundesregierung ein "Programm für Überbrückungshilfen" aufgelegt. Es hat eine Gesamthöhe von 25 Mrd. Euro. Die Finanzhilfe wird für die Monate Juni bis August gewährt.Antragsberechtigt sind Unternehmen, deren Umsatz Corona-bedingt in April und Mai 2020 um mindestens 60 Prozent gegenüber April und Mai 2019 zurückgegangen ist und deren Umsatzrückgänge in den Monaten Juni bis August 2020 um mindestens 50 Prozent fortdauern.Bei Unternehmen, die einen Umsatzrückgang von mehr als 70 Prozent verzeichnen, können bis zu 80 Prozent der fixen Betriebskosten erstattet werden. Liegt der Umsatzrückgang bei weniger als 70 Prozent, aber über 50 Prozent, ist eine Erstattung von 50 Prozent der Betriebskosten vorgesehen.Weiter heißt es im Konjunkturprogramm: "Bei Unternehmen mit bis zu fünf Beschäftigten soll der Erstattungsbetrag 9000 Euro, bei Unternehmen bis zehn Beschäftigten 15.000 Euro nur in begründeten Ausnahmen übersteigen."Insgesamt wirken die Beschlüsse zunächst enttäuschend. Für viele Reisebüros könnten diese Hilfen noch nicht reichen, um durch die Krise zu kommen. Hoffen lässt jedoch, dass die Bundesregierung einige Wendungen mit Interpretationsspielraum in die Beschlüsse eingebaut hat.So heißt es etwa, dass das Überbrückungsprogramm "den Besonderheiten der besonders betroffenen Branchen" Rechnung tragen solle – und erwähnt dabei ausdrücklich auch Reisebüros. Möglich, dass sich hier weitere finanzielle Unterstützung verbirgt, etwa indem der Begriff "fixe Betriebskosten" extrem weit ausgelegt wird.Auch weitere Elemente des insgesamt 130 Mrd. Euro schweren Konjunkturpakets kommen der Reisebranche zugute. So wird die Mehrwertsteuer vom 1. Juli bis Jahresende von 19 auf 16 Prozent gesenkt, der ermäßigte Satz von sieben auf fünf Prozent. Weitere Teile des Pakets sind ein 300-Euro-Bonus für jedes Kind, eine Förderung von E-Autos und ein Hilfsprogramm für Kommunen und Unternehmen. Auch soll der Anstieg der Energiepreise gedeckelt werden. Die Gewerbesteuerausfälle der Kommunen werden hälftig vom Bund übernommen.Zu hören ist in Berlin außerdem, dass speziell für Veranstalter und Reisebüros weitere Hilfen geplant sind. Die Verbände fordern einen Kreditfonds, der für Veranstalter die Kundengeldrückzahlungen und die entgangene Provisionen der Reisebüros kompensieren soll.