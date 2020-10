flohagena.com

Im Holidaycheck-Büro in München (Bild) und in Bottighofen haben die Holidaycheck-Techniker an den technischen Lösungen für das neue Angebot gebastelt.

Holidaycheck Reisen will es schaffen, die Pauschalreise zu revolutionieren und beim Kunden zu punkten – mit kostenfreien Stornos und Streichen