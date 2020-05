Rechnet mit sinkenden Hotelpreisen: HRS-Chef Tobias Ragge.

Zurückhaltung bei den Urlaubsreisen, enormer Rückgang im Business Travel und ein Überangebot an Zimmern: HRS-Chef Tobias Ragge prognostiziert im fvw-Interview für die Zeit nach der Lockerung einen Nachfrageschock bei Hotels.

Geschäftsreisen frühestens nach den Sommerferien

Nachfrage wird stark zurückgehen

Anbieter- wird weitgehend zum Käufermarkt





Die Hotellerie steht in den nächsten Monaten und womöglich Jahren vor sehr schweren Zeiten: Ihre Zimmerauslastung wird drastisch sinken, da sich weder Privaturlaube noch Geschäftsreisen rasch erholen werden. Firmenkunden können daher auf deutlich sinkende Preise spekulieren.Tobias Ragge: Wir haben Rückgänge bei den Hotelbuchungen von bis zu 95 Prozent verzeichnet, stellen nun aber, wo die ersten Lockerungen umgesetzt werden, wieder ein Anziehen der Nachfrage fest – wohlgemerkt von extrem niedriger Basis ausgehend. Dies geschieht vor allem im Inland und im Bereich der Ferienunterkünfte.Ja, für Reisen innerhalb Deutschlands. Mit Abstand am erfolgreichsten zeigt sich hier Mecklenburg-Vorpommern, gefolgt von Schleswig-Holstein. Auch für den Schwarzwald zieht die Nachfrage an, während sie sich für Bayern noch vergleichsweise verhalten gestaltet. Wir gehen aber insgesamt davon aus, dass es zu einem drastischen Umbruch im Veranstalter- und Reisebüro-Markt kommen wird: Der Tourismus wird in der nächsten Zeit ganz klar lokal geprägt sein, verbunden mit einem regelrechten Boom im Bereich der Ferienhäuser.Insbesondere Hoteliers aus dem Mittelstand kämpfen derzeit um ihr Überleben. Nur wenn die Regierungen sehr schnell ihre Soforthilfen umsetzen, können unsere Partner diese Phase durchstehen und einem Massenexodus entgehen. Glücklicherweise sieht es derzeit so aus, als würde bald umfassend geholfen. Grundsätzlich werden Geschäftsreisende jetzt zu einer noch attraktiveren Zielgruppe für Hotels, da sie die Auslastung sichern, mehr ausgeben werden und häufiger wiederkommen.Da müssen wir uns noch etwas gedulden. Ich rechne damit, dass die Unternehmen für die nächsten drei Monate in eine Phase der Orientierung eintreten werden, auch weil die ersten Teams wieder in den Büroalltag zurückkehren werden. Frühestens nach den Sommerferien werden sie das Thema Business Travel angehen.Aber genau wie der Leisure- wird auch der Geschäftsreisemarkt zunächst deutlich national geprägt sein. Dies schon deshalb, weil die Flugkapazitäten noch sehr gering sein werden und die Unternehmen keine Quarantänegefahren riskieren wollen. Ich erwarte, dass es noch 18 bis 24 Monate dauern wird, bis wir im Bereich Corporate Travel von einer Normalisierung sprechen können.Sie werden sich auf eine deutlich niedrigere Nachfrage einstellen müssen, ganz besonders in den Regionen, die nicht zu den touristisch gefragten gehören. Denn zu der geringen Reisetätigkeit kommen ja auch noch die Überkapazitäten durch den Boom an Neueröffnungen und das zunächst komplett wegfallende Messegeschäft.Die Vergangenheit zeigt, dass nach Krisen wie den Terroranschlägen von 2001 oder der Finanzkrise eine Korrektur der Durchschnittsraten folgte. Davon können wir auch in diesem Fall ausgehen, nachdem in den vergangenen Jahren die Entwicklung von Durchschnittsraten und Auslastung kontinuierlich gestiegen ist.Jüngst ist eine Diskussion darüber entbrannt, ob Unternehmen nun in die jährliche Ratenverhandlung mit Hotels gehen sollen oder nicht. Wie die GBTA empfahl, sollen die Raten aus 2020 einfach für das Jahr 2021 übernommen werden. Demgegenüber steht das Ergebnis einer weltweiten Blitzumfrage unter unseren Kunden.Demnach sind neue Verhandlungen gerade jetzt sinnvoll, wo sich die Rahmenbedingungen auf beiden Seiten massiv ändern. In diesem Zusammenhang sehen 62 Prozent der Befragten für den Rest des Jahres 2020 und darüber hinaus die Möglichkeit, mit Hotels niedrigere Raten und flexiblere Buchungskonditionen zu verhandeln.Fakt ist, dass sich der Anbietermarkt in weiten Teilen zu einem Käufermarkt wandelt. Allein etwa zehn Prozent niedrigere Raten ergeben sich durch den Wegfall der Last-Room-Availability-Klausel: In Zeiten von Zimmerüberangeboten braucht keine Firma die Garantie, das letzte vorhandene Zimmer zum Vertragspreis zu erhalten.Auch für Frühstück wird keiner zahlen, solange das klassische Büfett aus hygienischen Gründen nicht möglich ist. Es gibt also viele neue Facetten, die für Verhandlungen zwischen Hotels und Unternehmen jetzt eine Rolle spielen und neu berücksichtigt werden müssen. Daher ist es wichtiger denn je, miteinander zu reden und in Verhandlungen seine Positionen darzulegen. Nichts tun ist keine Option.Wir beobachten lediglich die Regeln eines durch Angebot und Nachfrage bestimmten Marktes. So haben die Hotels wegen der enormen Nachfrage in den vergangenen elf, zwölf Jahren ihre Zimmerpreise permanent erhöht. Auch wird den Einkäufern gar nichts anderes übrig bleiben, als niedrigere Firmenraten zu verhandeln. Zum einen sind sie durch den finanziellen Druck getrieben, dem viele Unternehmen wegen der bröckelnden Umsätze nun ausgesetzt sind.Und zum anderen: Wie sollen Travel Manager gegenüber ihren Vorgesetzten und Reisenden rechtfertigen, möglicherweise deutlich mehr zu bezahlen als der öffentlich zugängliche Markt? Und dieser wird in den nächsten Monaten von Promotion-Raten überschwemmt werden!Andererseits lassen sich trotz allem Win-Win-Situationen schaffen, wenn Firmenkunden beispielsweise ihre Volumen weiter konsolidieren, also den Hotels zu höheren Umsätzen verhelfen, indem sie etwa Einzelübernachtungen und Mice zusammenfassen. Dabei ist sich HRS seiner Position als Vermittler bewusst und hat ein ureigenes Interesse daran, seine Hotelpartner und Firmenkunden auf Basis transparenter Daten und Prozesse miteinander zu verbinden.Einkäufer werden nachweisen müssen, dass die Hotels, die sie ausgewählt haben, hohe Sicherheits- und Hygienestandards erfüllen. Das aber ist zugleich ein Argument, mit dem sie die Akzeptanz ihres Reiseprogramms stärken und wildes Buchen außerhalb der vorgeschriebenen Kanäle weiter verhindern können.Ja, denn nur wer über den vorgeschriebenen einheitlichen Kanal bucht, geht sicher, ein solches Hotel zu erhalten. Und schließlich müssen die Travel Manager verstärkt für eine solche Richtlinientreue ihrer Reisenden sorgen, da die Unternehmen nach der Pandemie noch mehr auf ihre Fürsorgepflicht achten werden.Dazu gehört, dass sich auch die zentrale Bezahlung der Hotels weiter durchsetzen wird, weil sie dafür sorgt, dass Mitarbeiter schon aus eigenem Interesse innerhalb der Reiserichtlinien buchen. Es ist einfach bequemer, und sie müssen nicht mehr in finanzielle Vorleistung treten.Ich bin überzeugt, dass sich hier in den nächsten Monaten Standards herausbilden werden, die sehr konkret definiert sind. Auch bei HRS werden wir dies im Buchungsprozess darstellen.Restriktive Stornierungsbestimmungen mancher Hotels wie teilweise in der Vergangenheit werden die Firmenkunden nicht mehr akzeptieren, Flexibilität wird zur Pflicht. Ganz besonders gilt dies im Mice-Bereich.