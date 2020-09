Nach Erholung nun wieder steigende Pleitezahlen

Norden schneidet schlechter ab als Süden

Auch das erste Halbjahr 2020 sah mit knapp 37.000 Privatinsolvenzen und einem Rückgang um 8,4 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres noch gut aus. Doch bis Mitte März waren die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die meisten Verbraucher noch intakt. "Die Insolvenzstatistiken bilden vor allem die Vergangenheit ab und sind ein Blick in den Rückspiegel", sagte Crifbürgel-Geschäftsführer Frank Schlein.Regional sind die nördlichen Bundesländer stärker von privaten Insolvenzen betroffen als die südlichen. Ganz vorn liegt Bremen mit 90 Fällen auf 100.000 Einwohner vor Niedersachsen mit 68. Der bundesweite Durchschnitt liegt bei 49 Privatinsolvenzen auf 100.000 Einwohner. Die wenigsten Fälle gibt es in Bayern (30) vor Baden-Württemberg (35) und Thüringen (36).Trotz des bundesweiten Rückgangs im ersten Halbjahr gab es auch vier Bundesländer mit steigenden Fallzahlen: An der Spitze liegt hier abermals Bremen mit einem Plus von 8,3 Prozent vor Sachsen (plus 2,5 Prozent), Baden-Württemberg (plus 2,3) und Hessen (plus 1,6).