Am Sonntag ist Zeit für die Dinge, die man in der Woche versäumt hat. Zum Beispiel Artikel der fvw, die im täglichen Allerlei untergegangen sind. Wir bringen morgen erstmals einen "Best of"-Newsletter.





Nun ergänzen wir den Newsletter am Samstag mit aktuellen Nachrichten um eine Aussendung am Sonntag. Darin präsentieren wir Ihnen die zehn wichtigsten und meistgelesenen News der vergangenen sieben Tage. So können Sie entspannt diejenigen Informationen lesen, die sie unter der Woche verpasst haben – oder eigentlich lesen wollten, aber es kam gerade etwas dazwischen. Sie kennen unsere Newsletter noch nicht? Die beiden fvw-Newsletter am Morgen und am Nachmittag verzeichnen ständig steigende Nutzerzahlen und zusammen inzwischen rund 45.000 Abonnenten. Stark gestiegen ist auch der Traffic auf fvw.de am Wochenende. Hier können Sie sich kostenfrei dafür registrieren.