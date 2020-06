Marliese Kalthoff

Die langjährige Geschäftsführerin und Herausgeberin der FVW Medien, Marliese Kalthoff, gibt die Geschäftsführung des Medienhauses zum 30. Juni 2020 ab.

Nach insgesamt über 22 Jahren in verschiedenen Funktionen innerhalb der dfv Mediengruppe sei es an der Zeit, sich neuen Aufgaben zu widmen, so Marliese Kalthoff, die die Geschäftsführung der Tochtergesellschaft der Deutschen Fachverlag GmbH 2013 in Hamburg übernommen hatte."Verbunden mit den besten Wünschen für die Zukunft und großem Bedauern bedanken wir uns außerordentlich bei Marliese Kalthoff für die sehr profilierte, innovative und engagierte Weiterentwicklung des Medienangebotes", sagt Klaus Kottmeier, Aufsichtsratsvorsitzender der FVW Medien.Konsequent setzt das Medienhaus seit Jahren auf den Ausbau des Digital-Geschäftes. Das publizistische Flaggschiff fvw gehört heute mit in der Spitze 4,8 Mio. Seitenaufrufen zu den Top Ten der größten digitalen Fachpresse-Portale.Durch innovative Leser- und Sales-Formate, starke Marktnähe und die Profilierung journalistischer Inhalte ist es FVW Medien in den vergangenen Jahren gelungen, die Leser- und Nutzerreichweite konsequent auszubauen. Dazu gehört auch ein modernes E-Learning-Angebot, das individuell für Kunden entwickelt wird.Peter Esser (56), Sprecher der Geschäftsführung der dfv Mediengruppe und seit 2017 ebenfalls Geschäftsführer der FVW Medien, bleibt unverändert in der Führungsspitze des Hamburger Verlagshauses. Er bekommt Verstärkung durch Ingo Becker (54), der die Nachfolge von Kalthoff zum 1. Juli 2020 antritt.Ingo Becker kommt als erfahrener Medienmann von der Hamburger Morgenpost, wo er als Geschäftsführer der Hamburg First Medien & Marketing tätig war. Zuvor war er 18 Jahre bei der Axel Springer SE in den Anzeigenleitungen von Welt Hamburg, Welt am Sonntag Hamburg, Hamburger Abendblatt und Bild Nord für die Print- und Digitalvermarktung verantwortlich.