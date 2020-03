Konferenz in Corona-Zeiten: einige Kollegen in der Redaktion, die meisten aus dem Homeoffice zugeschaltet.

Aufgeben verboten – so titelt unsere aktuelle fvw-Ausgabe. Wie können wir Sie noch besser unterstützen? Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser.

Für alle in der Tourismusbranche ist die Lage unfassbar schwierig. Das hören wir jeden Tag. Und wir schreiben das täglich, nein, permanent für Sie auf. Wir sehen, dass wir als führendes Fachmagazin der Branche von Ihnen gebraucht werden.



Ein Video von Sabine Pracht und Klaus Hildebrandt

Vor allem jetzt in der Krise. Das Informationsbedürfnis ist so hoch wie nie: Seit Monaten verzeichnen wir bei fvw.de stark steigende Zugriffe. Die Seitenaufrufe erreichten im März einen noch nie dagewesenen Höchststand von mehr als vier Millionen. Wir freuen uns ebenso über viele neue Leser.Das bestärkt uns natürlich. Lieber würden wir allerdings solche Zahlen mit positiveren Nachrichten statt mit Krisenmeldungen erreichen. Wir in der Redaktion fühlen mit Ihnen mit, denn wir erleben durch viele Gespräche, dass es bei vielen Unternehmen um die Existenz geht und sich Mitarbeiter um ihre Arbeitsplätze sorgen. Wir sehen uns auch in diesen Zeiten als Ihren Begleiter.Auch bei uns hat sich durch die Krise viel verändert. Mehr als die Hälfte der Redaktion arbeitet im Homeoffice. Unsere morgendliche Stehkonferenz haben wir durch eine Videoschaltung ersetzt. Mütter und Väter haben zu Hause ihre Kinder auf dem Schoß, und wir blicken jeden Morgen in die Wohn- und Arbeitszimmer unserer Kolleginnen und Kollegen. Diejenigen, die noch in der Redaktion arbeiten, gehen zwar auf Abstand, arbeiten aber enger denn je zusammen.Auf Dienstreisen müssen wir leider auch verzichten. Diese persönlichen Begegnungen mit Ihnen fehlen uns. Umso mehr würden wir uns freuen, wenn wir Sie nach der hoffentlich bald überwundenen Krise wiedersehen, zum Beispiel beim fvw Kongress Anfang September in Köln. Bis dahin freuen wir uns auf Ihre Anregungen, Informationen und Aktionen. Sie erreichen uns unter redaktion@fvw.de Bleiben Sie widerstandsfähig und gesund!Ihre fvw-ChefredaktionKlaus Hildebrandt und Sabine Pracht