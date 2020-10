Das Creta Maris ist ein beliebtes Familienhotel auf Kreta. In einem Webinar möchte sich das Hotel bei Reiseverkäufern vorstellen.

In einem einstündigen Webinar am 8. Oktober haben Reiseverkäufer die Möglichkeit, hinter die Kulissen des Creta Maris Beach Resort zu blicken. Neben Produktinformationen gibt es auch aktuelle Infos zur Handhabung der Corona-Krise. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Fünf Sterne, in bester Strandlage und ausgezeichnet unter anderem für nachhaltiges Engagement, das ist das Hotel Creta Maris in Hersonissos auf der Ferieninsel Kreta. Das Hotel war eines der ersten, das nach dem touristischen Neustart in Griechenland im Juli seine Türen wieder für Gäste geöffnet hat.In einem einstündigen Webinar am 8. Oktober um 11 Uhr, das vom Creta Maris gesponsert wird, will sich das Hotel Reiseverkäufern vorstellen. Die Teilnahme ist kostenlos.Das Webinar in deutscher Sprache leiten Nikos Sfakianakis (Group Sales Director & Development Consultant) und Aspa Fthenou (Group Sales Manager). Alle Infos und kostenlose Anmeldung über diesen Link