Die deutschen Unternehmen erwarten durchschnittlich erst Mitte nächsten Jahres eine Normalisierung ihrer eigenen Geschäftslage. Hotels und Reisebüros sind noch pessimistischer, so das Ergebnis der aktuellen Konjunkturumfrage des Ifo-Instituts.

Ifo-Forscher Klaus Wohlrabe sagte am Donnerstag, der Weg zur Normalität sei lang: "Selbst wenn alle öffentlichen Beschränkungen aufgehoben werden, werden die Unternehmen mit deren Folgen zu kämpfen haben."Hotels erwarten erst in 16 Monaten wieder eine normale Geschäftslage, Reisebüros in 14,6 Monaten – pessimistischer sind laut Ifo-Umfrage lediglich Filmbranche und Kinos mit 16,7 Monaten sowie Künstler und Unterhaltungsbranche mit 17,5 Monaten. Die Chemieindustrie erwarte hingegen schon in acht Monaten wieder ein normales Geschäft, der Handel in zehn Monaten, Bauunternehmen in elf Monaten und Dienstleister im Durchschnitt in zwölf Monaten.