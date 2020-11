Rechnen, rechnen, rechnen: Das Aktionsbündnis "Rettet die Reisebranche" hat sich Gedanken gemacht, wie Reisebüros von der Überbrückungshilfe III besser profitieren können.

60 Prozent Erstattung bei mehr als 70 Prozent Umsatzverlust,

40 Prozent Erstattung bei 50 Prozent und weniger als 70 Prozent Umsatzverlust,

20 Prozent Erstattung bei 30 Prozent und weniger als 50 Prozent Umsatzverlust.

"Absurde Quarantänepflicht"

Sie verhandeln noch. Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen für die Überbrückungshilfe III. Kürzlich präsentierte die Bundesregierung zwar erste Eckpunkte. So soll das dritte Hilfsprogramm dieser Art für die Monate Januar bis Juni 2021 gelten. Auch soll die maximale Betriebskosten-Erstattung von 50.000 Euro auf 200.000 Euro pro Monat steigen. Doch vieles am künftigen Hilfsprogramm ist ungewiss, was in der Touristik große Sorgen auslöst. Was, wenn die nächste Finanzhilfe nicht mehr reicht, um die Unternehmen durch die Corona-Krise zu bringen?In Kürze sollen die Details der nächsten Hilfsrunde vorgelegt werden. Derweil hat das Aktionsbündnis "Rettet die Reisebranche", hervorgegangen aus den bundesweiten Touristiker-Protesten im Frühjahr, eigene Vorschläge zur Ausgestaltung der weiteren Unterstützung vorgelegt. Konkret fordert die Initiative zweierlei: Verbesserungen bei den Personalaufwendungen und eine Anpassung der Bemessungsgrundlage in Punkt 13 des Eckpunktepapiers der Bundesregierung, der die Erstattung von Provisionen regelt.Bei den Personalaufwendungen fordert das Aktionsbündnis, die Erstattung der Kosten von 20 Prozent auf 50 Prozent zu erhöhen. Der Grund: "Viele Büros können nach wie vor nicht gänzlich auf Mitarbeiter verzichten", heißt es in dem Papier, in dem die Initiative ihre Vorschläge gebündelt hat. Eben diese Büros, deren Mitarbeiter nicht zu 100 Prozent in Kurzarbeit seien, benötigten Unterstützung bei den Personalkosten.Zum Thema Anpassung der Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Erstattung von Provisionsausfällen schreibt die Initiative: Hier sollten künftig Provisionsumsätze der BWA 2019 oder 2018 für die Berechnung herangezogen werden. Die Staffelung der monatlichen, prozentualen Erstattung sähe dann je nach Umsatzverlust beispielsweise so aus:"Die nötige Verlängerung der Überbrückungshilfe II allein wird der Reisebranche, insbesondere den Reisebüros, nicht reichen, da wir für Januar bis Juni 2021 aufgrund degressiver Buchungszahlen noch keine Möglichkeit hatten, Umsatz zu generieren", heißt es in dem Papier. Die Hauptbuchungszeit für Reisen im Folgejahr seien bisher die Monate November bis Februar.Darüber hinaus macht das Aktionsbündnis Vorschläge, wie den Reisebüros über die Überbrückungshilfe III hinaus geholfen werden könnte. So hält die Initiative eine Wahlmöglichkeit zwischen Novemberhilfe und Überbrückungshilfe II für sinnvoll. Grund dafür: Zahlreiche Reisebüros hätten im November null oder so gut wie keinen Umsatz gemacht. Diesen Büros wäre mit der Novemberhilfe deutlich besser geholfen.An politischen Maßnahmen wünscht sich das Bündnis eine Ausweitung der europaweiten Teststrategie mit verpflichtenden Schnelltests. Zudem fordert es eine "Aufhebung der absurden, unverhältnismäßigen Quarantänepflicht und der widersinnigen Einreiseregelungen", wie es für Nordrhein-Westfalen bereits gerichtlich erfolgt sei.Generell wünscht sich das Aktionsbündnis, dass sich die Politik positiver zum Thema Urlaub äußert, sowie die Vorteile einer Beratung und Buchung im Reisebüro betont. Jüngst hatten Politiker immer wieder pauschal von Urlaubsreisen abgeraten. Reisebüros sollten sich nun an die Verantwortlichen wenden und ihnen die Vorschläge zeigen. "Nutzt Eure Kontakte und sucht das direkte Gespräch! Die Erfahrung hat gezeigt, dass es nur funktioniert, wenn wir alle gemeinsam agieren", sagt Kirstin Heinrichs vom TUI Reisecenter Mönchengladbach und eine Sprecherin des Aktionsbündnisses.