Rund um das Brandenburger Tor sind gleich mehrere Demonstrationen geplant - das Wahrzeichen Berlins war schon einmal Kulissen für Kundgebungen.

Mehr als tausend Touristiker aus dem ganzen Bundesgebiet werden am Mittwoch bei Demonstrationen in Berlin erwartet, um schnelle Finanzhilfe in der Corona-Krise zu fordern. Auto- und Buskorsos sind ebenfalls geplant. Auch die Online-Reiseindustrie solidarisiert sich inzwischen mit den Demonstranten.

viele andere touristische Unternehmen wie Reiseveranstalter, die Reisebus-Branche und touristische Technikdienstleister stark vertreten. Die Veranstalter sprechen von einer "einzigartigen Aktion, die Touristik-Geschichte schreiben wird". Branchenintern wird die Aktion auch "T-Day" genannt, Tourismus Day – in Anlehnung an den historischen D-Day.



Welle der Solidarität

Es soll die bisher größte Kundgebung seit den Anfängen der Bewegung "Gesicht zeigen" Ende April werden. Je 100 Teilnehmer sind pro Demonstration von den Behörden in Corona-Zeiten zugelassen worden. Demonstriert wird unter anderem an verschiedenen Stellen rund ums Brandenburger Tor, vor dem Bundeswirtschaftsministerium, auf dem Wittenbergplatz und auf dem Washingtonplatz.Neben Reisebüros sind diesmal auchAlle eint die Forderung nach einem Rettungsschirm für die Reisebranche und nicht rückzahlbaren Beihilfen. Die Branche fühlt sich von der Politik im Stich gelassen. Viele Branchenteilnehmer verzeichnen nach eigenen Angaben Umsatzeinbußen von bis zu 90 Prozent. Nur die Zuhilfenahme von Privatvermögen stützt Unternehmen in einigen Fällen noch."Wir werden nicht locker lassen, bis eine längerfristige und tragfähige Entscheidung der Regierung für uns Reisebüros und die gesamte Tourismusbranche beschlossen wurde", sagt Reisebüro-Inhaberin Anke Mingerzahn aus Erfurt, die die Bewegung mit aus der Taufe gehoben hat. Das gilt auch für die Berliner Reisebüro-Inhaberin Marion Tibursky. "Wir sind auf einem guten Weg, dass der Rettungsfonds und nicht rückzahlbare finanzielle Beihilfen kommen. Aber wir zeigen weiterhin Gesicht, bis offiziell beschlossen wurde, dass uns schnell geholfen wird", sagt sie.Unterstützt werden die Demonstranten von Auto- und Buskorsos. Zahlreiche Busunternehmen unterstützen die Kundgebungen auch, in dem sie Teilnehmer aus dem ganzen Bundesgebiet nach Berlin bringen. Sogar aus dem Ausland erhalten die Demonstranten inzwischen Unterstützung. So plant auch die europaweite Organisation für Busnunternehmen "Honk for Hope" einen Beitrag zu leisten.



Andere touristische Player solidarisieren sich ebenfalls mit den Demonstranten. "Wir stehen hundertprozentig hinter den Reisebüros und ihren Forderungen. Aus diesem Grund werden auch wir mit Vertretern von FTI, der TVG und einem TV-Team von sonnenklar.TV an den Kundgebungen teilnehmen", sagt Ralph Schiller, FTI Group Managing Director. FTI biete seinen Vertriebspartnern finanzielle Sicherheit und zahle für alle Direktinkasso-Buchungen ab 1. Juni 2020 mit Reisezeitraum ab 1. September 2020 bis 31. Oktober 2020 die Provision direkt nach Buchung. "Nun muss die Politik ran: Alle Vertreter der Branche wissen, dass freiwillige Gutscheine, gesetzlich geregelt und staatlich abgesichert, nur eine Teillösung darstellen können. Wir brauchen einen Rettungsfonds, um Tourismusunternehmen jeglicher Art vor der Insolvenz zu schützen."



Auch der Verband Internet Reisevertrieb (VIR) drückte seine Solidarität mit den Demonstranten aus. Eine Fondslösung müsse für alle Branchenbeteiligten gelten, sagte der Vorsitzende Michael Buller. "Auch müssen die gerade angekündigten Beihilfen für Unternehmen bis 249 Mitarbeiter schnellstmöglich auf den Weg gebracht werden. Erfolgen nicht zügig direkte Finanzhilfen zum wirtschaftlichen Überleben der Unternehmen in der Touristik, droht in Kürze ein Kollaps von nie gesehenem Ausmaß in der Branche."