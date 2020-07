Irland erlaubt Bürgern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz noch keine schrankenlose Einreise.

Eine "Grüne Liste" legt nun fest, welche Staatsangehörigen wieder nach Irland reisen dürfen. Deutsche, Österreicher und Schweizer sind darauf noch nicht verzeichnet.

Diese Länder sind wieder bereisbar

Hier gelangen Sie zu einer Liste mit den wieder bereisbaren Länder.Welche Länder noch zu den Corona-Risikogebieten zählen, lesen Sie hier

Die "Grüne Liste" der irischen Regierung umfasst jene Staaten, aus denen Einreisende nicht mehr der allgemeinen 14-tägigen Einschränkung der Bewegungsfreiheit unterworfen sind."Aktuell sind Deutschland, Österreich und die Schweiz leider noch nicht aufgeführt, somit können Gäste aus diesen Ländern weiterhin nicht uneingeschränkt nach Irland reisen", teilt das Irische Fremdenverkehrsamt mit.Die Liste werde turnusmäßig alle 14 Tage auf das Infektionsgeschehen in den einzelnen Herkunftsstaaten überprüft. "Wir hoffen, Gäste aus dem deutschsprachigen Raum zeitnah auch wieder ohne Einschränkungen in Irland begrüßen zu können", schreibt Tourism Ireland: "Wir bedauern natürlich außerordentlich, dass aufgrund der Faktenlage weiterhin Auflagen in Kauf genommen werden müssen, aber werben um Ihr Verständnis, dass wir allein wegen der Größe und der Insellage von Irland in dieser Situation nur behutsam und schrittweise für Besucher öffnen können."Insei die Lage insofern anders, da dort Deutschland, Österreich und die Schweiz auf der Liste der sicheren Herkunftsländer genannt seien. Niall Gibbons, Chef von Tourism Ireland, fordert die Menschen jedoch auf, vorerst noch auf touristische Reisen zu verzichten – sowohl nach Irland als auch nach Nordirland."Wir versichern Ihnen, dass in Irland sehr große Anstrengungen unternommen werden, um die Bevölkerung und alle Besucher zu schützen", schreibt das Fremdenverkehrsamt in einer Mitteilung an seine Partner weiter: "Daher bereiten wir uns mit viel Engagement und Herzblut darauf vor, Sie unter Beachtung aller Sicherheits- und Abstandsregeln bequem, sicher und gewohnt irisch-herzlich wieder in unserem schönen Land willkommen heißen zu dürfen."