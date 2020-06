Stark aus der Krise: Über das neue touristische Angebot von Bulgarien informiert fvw in einem Zoom-Talk. Tourismusministerin Nikolina Angelkova spricht ein Grußwort per Video.

Die Corona-Pandemie hatte in Bulgarien nur geringe Auswirkungen. Jetzt möchte das Land diesen Vorteil nutzen und lockt Strandurlauber und gesundheitsbewusste Touristen wieder an. Was hat das Land Neues zu bieten? Ein Zoom-Talk von fvw informiert darüber.

Mehr als nur Sonne und Strand

Was?

Wann?

Es diskutieren mit:

Andrea Kaiser Atelier Guge General Manager bei der Barceló Hotel Group. Seit Juni 2019 verantwortet sie die Geschäfte des Barceló Royal Beach in Sonnenstrand in Bulgarien. Berufliche Erfahrung hat sie aber auch schon als Direktorin mehrerer Hotels in der Hauptstadt Sofia gesammelt.

Petya Shtillyanova Privat Marketing-Managerin der Grifit Hotels. Die Häuser der Kette liegen allesamt in Goldstrand, bieten modernes Design und teilweise erstklassige Aussicht über das Meer.

Dimitar Stanev Privat Als Leiter der Abteilung Geschäftsentwicklung von Albena Experte für nachhaltigen Tourismus bei dem Hotelunternehmen. Albena ist Eigentümer und Betreiber von 43 Hotels an der Schwarzmeerküste nördlich von Varna. Als Modellprojekt für nachhaltigen Tourismus gilt dort der Ferienort Albena Resort, der sich einem "Null-Müll-Tourismusprojekt" verschrieben hat.

Mitko Vassilev Privat Hauptgeschäftsführer der Deutsch-Bulgarischen Industrie- und Handelskammer, Kenner der deutsch-bulgarischen Wirtschaftsbeziehungen und unter anderem auch im Gesundheitstourismus aktiv. So erkennen gesetzliche Krankenkassen in Deutschland Bulgarien seit 2019 als Destination mit geprüften und qualitativ hochwertigen Thermal-Angeboten an.

Tatjana Georgieva Vertreterin der Urlaubsregion Pomorie. Sie hat lange für die größten deutschen Veranstalter in Bulgarien gearbeitet und hat einen hervorragenden Überblick über das touristische Angebot des Landes. Die Halbinsel Pomorie bietet nicht nur ein reiches Angebot für Badetouristen, sondern auch für Kulturinteressierte.

Csilla Mezösi Als Geschäftsführerin des Europäischen Heilbänderverbands mit Sitz in Brüssel eine Expertin für Gesundheitstourismus. In dieser Funktion hat sie unter anderem die Entwicklung des Seebads Sankt Konstantin und Helena, acht Kilometer nördlich von Varna, begleitet - und zeigt sich beeindruckt von den Entwicklungen der letzten Jahre dort.

Bulgarien hatte Glück im Unglück: Die Corona-Pandemie ist äußerst glimpflich verlaufen. Schon seit dem 1. Juni 2020 sind die Grenzen für EU-Bürger wieder geöffnet – und dies ohne Quarantänepflicht.Diesen Vorteil möchte Bulgarien nutzen, um mit Strandurlaub und Gesundheitsangeboten kräftig durchzustarten. Doch was hat das Land den Besuchern zu bieten? Darüber spricht fvw mit renommierten Vertretern aus Touristik und Wirtschaft des Landes am Montag, 15. Juni, von 11 bis 12 Uhr.Als Destinationen für sonnenhungrige Besucher hat sich Bulgarien längst einen festen Platz bei Gästen aus Deutschland erobert. Doch zielt Bulgarien nicht mehr nur auf Strandurlauber. Unter anderem wurden das Kulturangebot, das Angebot für Wanderer sowie für Gesundheits- und Wellnesstouristen kräftig ausgebaut.Mit dieser Strategie will sich Bulgarien immer stärker als Ganzjahresziel positionieren. Zudem bietet das Land auch luxusorientierten Touristen heute ein deutlich gewachsenes Angebot.Doch was genau hat sich verändert? Was hat sich im Hotelangebot getan? Wo wurde renoviert und neu gebaut? Wo sind die besten Wandermöglichkeiten, wo kann man sich gesund erholen und wo sind die Familien-Hotspots? Darüber informiert fvw im Zoom-Talk. Ein Grußwort per Video wirdsprechen, Tourismusministerin von Bulgarien. Die Session moderiertStellvertretender Chefredakteur von fvw.Zoom-Diskussion mit renommierten Vertretern der bulgarischen Tourismuswirtschaft über den Restart nach der Corona-Krise und die touristischen Neuigkeiten im Land.Zoom-Diskussion am Montag, 15. Juni, von 11 bis 12 Uhr.Verfolgen Sie die Diskussion und stellen Sie Ihre Fragen, indem Sie sich für das Webinar registrieren Verfolgen können Interessierte die Diskussion aber wie immer auch im Live-Streaming auf unserer Homepage fvw.de oder auf den Facebook-Accounts von fvw und TravelTalk. Wer die Diskussion verpasst, findet später dort auch die Videos der Session.