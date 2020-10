fvw

Fvw-Chefredakteurin Sabine Pracht trifft Kay Rahn, Leiter Partnermanagement bei Bosys, im Hamburger Beach Club Strand Pauli.

Kay Rahn ist Leiter Partnermanagement bei Bosys. Im fvw Tischgespräch erzählt er, auf welche Konzerte er am liebsten geht und was ihn in de