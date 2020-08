Live-Debatten wird es auch dieses Jahr beim fvw Kongress geben.

Ständig neue Reisewarnungen und Quarantäneverpflichtungen – wie kann die Reisebranche den Weg aus der Krise finden? Auf dem fvw Kongress nächste Woche geht es um die Perspektive und um Informationen für die Praxis. Das Programm steht.

Der Neustart in der Touristik und bei Geschäftsreisen verläuft holperig, neue Gräben zwischen Veranstaltern und Leistungsträgern auf der einen und dem Vertrieb auf der anderen Seite tun sich auf. Über allem schwebt die Politik, als Bremser mit Reisewarnungen und als Unterstützer mit den Hilfsprogrammen. Was wird oder muss sich für alle Beteiligten, vor allem auch für den Reisevertrieb, ändern?Um diese Fragen kreist der fvw Kongress. Vom kommenden Montag (31. August) bis Donnerstag (3. September) wird es nicht nur Video-Sessions mit Rednern geben, die sich aus ihrem Büro zuschalten. Wir verwandeln unsere Redaktion in ein TV-Studio und streamen vier Tage lang live.Zur Prime Time am späten Nachmittag holen wir für Sie die Top-Shots der Touristik in Hamburg vor die Kamera und diskutieren vor Ort. Natürlich können auch Sie Ihre Fragen stellen – per E-Mail an fragen@fvw.de. Hier finden Sie das gesamte Programm der vier Tage zum Download. Druckversion herunterladen (PDF) Eine Anmeldung ist auch jetzt noch möglich, Reisebüros zahlen nur 29 Euro (plus Mehrwertsteuer) für das Ticket. Alle Informationen und die Anmeldung finden Sie hier