Auch bei den Unterkünften kann Nachhaltigkeit an erster Stelle stehen.

Woran Reiseverkäufer nachhaltige Unterkünfte erkennen, und wie man so die Lebens- und Arbeitsbedingungen in Reiseländern verbessert, zeigt ein kostenloses Futouris-Webinar.

Am 18. Juni geht es von 9 bis 9.45 Uhr um das Thema "nachhaltige Unterkünfte". Neben den Vorteilen nachhaltig zertifizierter Hotels und anderer Unterkünfte, stellen die Experten Saskia Sánchez und René Morawetz die verschiedenen Nachhaltigkeitssiegel sowie das Grüne Blatt in Bistro vor und präsentieren Verkaufsargumente für nachhaltige Unterkünfte.Das Webinar findet im Rahmen des gemeinsamen Projektes "Klimaschutz am Counter" statt, dass Futouris, die Klimaschutz-Organisation Atmosfair sowie den Trainern Saskia Sánchez und René Morawetz anbieten. Die ersten drei Webinare zu den Themen klimafreundliche Anreise, CO2-Kompensation und Klimaschutzprojekte von Atmosfair sind auf der Website abrufbar, auch das dazugehörige Handout kann man runterladen.Zur Anmeldung