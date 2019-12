Thomas Bösl ist Geschäftsführer der RTK und Reiseland.

Der Vorstand des Deutschen Reiseverbands (DRV) hat zwei weitere Mitglieder: In seiner konstituierenden Sitzung ist Thomas Bösl erstmals in das Gremium berufen worden. Florian Storp, der dem Vorstand bereits seit vergangenen Sommer angehört, wurde erneut kooptiert.

Thomas Bösl ist Geschäftsführer der Raiffeisen-Tours RT-Reisen, zu der unter anderem die Reisebürokooperation RTK zählt. Darüber hinaus ist der Touristiker Vorstand der RTK International mit Sitz in Luxemburg, Geschäftsführer der Reisebüro-Kette Reiseland in Hamburg sowie Mitglied der Geschäftsführung der RT/Raiffeisen Touristik Group (RTG). Sie betreibt zahlreiche Vertriebs- und Veranstalter-Organisationen in Deutschland und im europäischen Ausland. Außerdem ist Bösl Sprecher der Quality Travel Alliance (QTA), mit 9000 Partnern Europas größte Allianz von Reisebüro-Kooperationen.



„Mit Thomas Bösl gewinnt der DRV einen ausgewiesenen Reisevertriebsspezialisten.“ Norbert Fiebig, DRV-Präsident

"Die neue Funktion ermöglicht es mir, die Belange des stationären Vertriebs noch besser zu vertreten. Es ist mir ein großes Anliegen, richtige Rahmenbedingungen, unter anderem für die Digitalisierung und damit für die Zukunftsfähigkeit von Reisebüros, zu setzen", sagt Thomas Bösl.

Florian Storp ist Vice President Central Europe von American Express Global Business Travel. Seit anderthalb Jahren ist er die Stimme der Geschäftsreise im DRV-Vorstand. Neben seiner Vorstandsfunktion hat er auch weiterhin den Vorsitz des DRV-Ausschusses Business Travel inne.