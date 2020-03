Die ITB fällt aus. Aber viele Touristiker treffen sich trotzdem in Berlin. Die Nachrichten finden Sie in den drei fvw Dailys, die diesmal als E-Paper erscheinen.

Ein Teil der ausländischen Fachbesucher ist trotz der Messe-Absage in Berlin, weil die Absage am Freitag Abend die Aussteller zu spät erreichte oder Flüge und Hotels nicht stornierbar waren und sich auch ohne ITB Termine vereinbaren lassen. Der Afrika-Veranstalter Akwaba veranstaltet zum Beispiel diese Woche eine "Mini-ITB" in Berlin, zu der auch Einkäufer von anderen Veranstaltern willkommen sind.Viele Unternehmen machen aus den ursprünglich in Berlin geplanten persönlichen Treffen nun Telefonate oder Video-Konferenzen. "Alle Mitarbeiter werden ihre vereinbarten Messetermine in ein Telefonat mit ihrem Gesprächspartner umwandeln", berichtet etwa Steffen Knapp, Bereichsleiter Vertrieb von Schmetterling International. Auch Hafermann Reisen geht so vor, sagt Geschäftsführer Meinhold Hafermann.An den drei ursprünglich geplanten Messetagen Mittwoch, Donnerstag und Freitag erscheint das fvw Daily. Es wird nicht, wie sonst, an den Eingängen verteilt, sondern als E-Paper allen unseren Leserinnen und Lesern zugesendet. Wenn Sie noch News haben, die in das fvw Daily sollten oder sich auch mit Geschäftsfpartnern in Berlin oder anderswo treffen, würden wir uns über Fotos und Informationen freuen. Bitte mailen Sie an redaktion@fvw.de