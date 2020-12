Online über wichtige Reiseziele und Destinationen informieren: Die Counter Days von fvwITravelTalk sind speziell für Reiseprofis gedacht.

Für den 11. und 12. Februar 2021 plant fvw|TravelTalk die ersten virtuellen Counter Days. Destinationen und Hotels informieren den Reisevertrieb über die kommende Urlaubssaison.

An zwei Tagen bekommen Reiseprofis aus erster Hand eine Vielzahl von Praxistipps, spannenden Diskussionen und Workshops geboten. Mehr als 30 Partner zeigen Urlaubstrends und stehen für Fragen am virtuellen Messestand den Expedienten mit Rat und Tat zur Seite.Mehr als 15 Vorträge und Diskussionsrunden warten zusätzlich auf unsere Gäste und Partner. Mehr Informationen dazu erhalten Sie mit unserer neuen fvw|TravelTalk, die am 22. Januar 2021 erstmals erscheint.