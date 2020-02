Die ITB findet planmäßig statt.

Die Messegesellschaft selbst betont auf ihrer Website erneut, dass die ITB in jedem Fall stattfinden wird. Damit widerspricht sie anderslautenden Gerüchten.

Erst waren es nur zwei, nun sind es bereits sechs: Wegen der Ausbreitung des Coronavirus haben weitere Aussteller aus China ihre Teilnahme an der ITB in Berlin abgesagt. Damit würden immerhin noch 16 der 22 Stände weiterhin betreut, zumeist von in Europa oder Deutschland ansässigen China-Vertretern. Dies gilt auch für die Präsenz des chinesischen Fremdenverkehrsamtes, teilte die ITB mit.Nicht betroffen sind diesen Angaben nach die Aussteller aus Hongkong, die wie geplant anreisen. Unbestätigten Berichten zufolge sollen China-Veranstalter die Lücken an den Ständen füllen.Indes betont die Messegesellschaft auf der Auftaktseite ihres Internetauftritts ausdrücklich, dass die ITB vom 4. bis 8. März 2020 planmäßig stattfinden wird. Zuletzt hatte es immer wieder Gerüchte über eine eventuelle Absage gegeben. Dabei handele es sich um Falschmeldungen, teilte die ITB mit.Im Verlauf der Messe werde man sich mit dem Messeverband Auma und den zuständigen Ministerien und Behörden über den Stand der Dinge in Sachen Coronavirus abstimmen. Empfehlungen der Behörden würden umgesetzt, heißt es. Die Gefahr durch Corona in Deutschland wird von Bundesgesundheitsministerium und Robert-Koch-Institut jedoch als sehr gering eingestuft. Einreisebeschränkungen für chinesische, asiatische oder italienische Staatsbürger gibt es nicht.Wie bereits mehrfach berichtet, will die ITB zusätzliche Desinfektionsspender aufstellen und die Toiletten häufiger als üblich reinigen. Besucher sollten sich häufig und gründlich die Hände waschen, Nies- und Hustenetikette einhalten (in die Armbeuge niesen) und keine Hände schütteln.